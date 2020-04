OM : Déprimant, ça sent la grande lessive au mercato

Dans : OM.

En attendant la suite et la fin de cette saison 2019-2020, l’Olympique de Marseille se prépare déjà à vivre un prochain mercato plus qu’agité, et notamment dans le sens des départs…

En début d’année 2020, André Villas-Boas n’avait pas hésité à mettre les pieds dans le plat par rapport au marché des transferts à venir. Suite à un premier exercice parfaitement réussi, avec une deuxième place provisoire en Ligue 1, l’entraîneur portugais aura à coeur de disposer du meilleur effectif possible pour sa deuxième pige à Marseille, surtout en cas de qualification finale pour la Ligue des Champions. Malgré tout, et même si l’UEFA a décidé de suspendre son fair-play financier pendant un an en raison de la crise du coronavirus, le club phocéen devra quand même faire une cure d'austérité lors du prochain mercato. Dans l'objectif de combler le déficit actuel et aussi pour endiguer les pertes engendrées par le Covid-19, l’OM devra donc vendre plusieurs joueurs majeurs. Et pour Florent Germain, la saignée s’annonce d’ailleurs XXL…

« Le mercato de l’OM ? Pour Maxime Lopez, il y a quelques pistes en l’Espagne. Ce n’est pas nouveau. Je sais que la presse à Séville a reparlé d’un intérêt de Monchi. Ce que je peux affirmer aujourd’hui, c’est que Paul Aldridge s’active du côté de l’Angleterre pour essayer de trouver un club à Lopez. Parce que l’OM veut vendre certains joueurs et Lopez en fait partie. C’est pareil pour Sanson, qui sera une des fortes valeurs marchandes de Marseille lors du prochain mercato. Et ça peut être le cas également pour deux défenseurs qui sont Caleta-Car et Kamara. Kamara est une grosse valeur marchande de l’OM, et donc l’OM est prêt à écouter des offres, et surtout en Angleterre. Concernant Germain, ça sent plus le départ, cet été s’il y a une offre, mais sinon en 2021, car il ne sera pas prolongé… », a avoué, le journaliste de RMC, qui estime donc que Villas-Boas pourrait perdre au moins trois titulaires l’été prochain, en plus de Florian Thauvin. De quoi compromettre sérieusement son avenir à Marseille...