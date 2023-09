Le PSG arrive pour l'OM, Marcelino doit se trahir

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Même si les résultats sont très corrects, l'OM peine à trouver de la stabilité sur le terrain. Marcelino l'a compris et se dit prêt à renier ses principes et son 4-4-2 pour réussir. L'Espagnol va s'adapter à ses joueurs désormais.

Entre s'adapter ou mourir avec ses idées, Marcelino a fait le choix de la vie. L'entraîneur espagnol de l'OM n'a pas encore réussi à faire aboutir son projet de jeu depuis son arrivée. Adepte du 4-4-2, il a logiquement choisi ce dispositif à Marseille mais le résultat n'est pas pleinement satisfaisant. L'OM n'est pas très séduisant et semble surtout fébrile. Cela s'est vu sur les deux matchs nuls concédés en supériorité numérique à Metz et à Nantes. L'OM peut rapidement être submergé dans l'entrejeu, notamment ses deux milieux axiaux livrés à eux-mêmes. De quoi inciter Marcelino à penser au changement pendant la trêve internationale.

Les gros matchs arrivent, le 4-3-3 s'impose à l'OM

L'Espagnol va quelque peu renier ses principes de jeu dans les semaines à venir. RMC Sport révèle qu'il compte abandonner son 4-4-2 pour tenter de jouer en 4-3-3. Il a utilisé le temps offert par la trêve internationale et les recrues dernièrement arrivées pour tester le dispositif à l'entraînement. Deux joueurs l'ont poussé à prendre cette décision : Azzedine Ounahi, plus à l'aise en relayeur dans un milieu à trois et Ismaila Sarr blessé qui oblige l'OM à prendre en compte son absence.

Les changements de Marcelino vont faire des heureux !https://t.co/tkcV9XV3TG — Foot Mercato (@footmercato) September 15, 2023

Il est d'autant plus nécessaire de réfléchir à ce plan B tactique que le programme marseillais s'annonce copieux : Toulouse puis l'Ajax, le PSG et Monaco. L'OM et Marcelino ne pourront être dominés dans l'entrejeu, notamment contre le système mis en place par Luis Enrique au PSG. Marcelino n'a toutefois pas mis son 4-4-2 à la poubelle. Il veut agir de manière pragmatique pour donner à son équipe le moyen d'affronter tout type d'adversaires. Une manière habile de calmer les critiques très virulentes concernant son fond de jeu en ce début de saison.