Le PSG adulé, le Qatar critiqué, l'OM rigole

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Juste avant le début de la Coupe du monde au Qatar, le pays hôte fait l’objet de nombreuses critiques sur les droits de l’homme. Une réaction incompréhensible pour le supporter marseillais Christian Cataldo, qui constate que les Qataris du Paris Saint-Germain dérangent beaucoup moins.

La Coupe du monde débutera dimanche dans un contexte particulier. Alors que l’aspect sportif devrait concentrer toute l’attention, des polémiques continuent de polluer l’actualité de la compétition. On parle encore et toujours des critiques contre le Qatar, notamment pointé du doigt au sujet des droits de l’homme. On apprend par exemple ce vendredi que la FIFA n’autorise pas le port d’un brassard arc-en-ciel en soutien aux personnes LGBT.

🗣️ "Mon opinion personnelle rejoint celle du président" de la @FFF, Noël le Graet, qui avait recommandé à l'équipe de France de ne pas porter le brassard #LGBT 🌈 , à quelques jours de la Coupe du monde au Qatar, déclare Hugo Lloris



📺 #franceinfo canal 27 pic.twitter.com/zPvL2BXzgu — franceinfo plus (@franceinfoplus) November 14, 2022

Déjà ciblée par ses détracteurs pour le choix du pays hôte, l’instance internationale s’expose à de nouvelles contestations, y compris en France où le Qatar n’est pas non plus épargné. De quoi amuser Christian Cataldo qui ne comprend pas pourquoi les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain sont mieux traités dans l’Hexagone. « C'est de l'hypocrisie tout ça, c'est une polémique en bois, a lâché le président des Dodgers dans les colonnes de La Provence. Je vais regarder les matchs qui m'intéressent, l'équipe de France surtout, et les belles affiches. »

Des boycotts jugés hypocrites

« On se réveille maintenant... On savait qu'il y avait des horreurs, on aurait dû le dire dès le début, a ajouté le supporter de l’Olympique de Marseille. On entend tout et n'importe quoi, tout le monde fait sa chochotte. Mais pourquoi on encense les Qataris du PSG et on critique ceux-là ? C'est tout pareil. » Pour rappel, plusieurs villes en France (Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Lille…) ont décidé de boycotter le Mondial 2022 en refusant d’installer des écrans géants pendant le tournoi. Leur décision ne fait pas l’unanimité, et ce pour les mêmes raisons évoquées par Christian Cataldo.