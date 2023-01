Le problème énorme de l'OM exposé au grand jour

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Si les résultats de l’OM sont en amélioration ces dernières années, il y a néanmoins un domaine où le club phocéen est toujours à la traîne.

Dauphin du PSG la saison dernière, l’Olympique de Marseille est actuellement en train de réaliser une seconde saison consécutive très aboutie. Troisième avec seulement deux points de retard sur Lens, l’équipe d’Igor Tudor assume son statut de favori pour le podium. En progression depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria au poste de président, l’OM est toutefois à la traine dans un domaine bien précis : celui de la formation, qui tient pourtant à cœur au président espagnol. Un classement du CIES, qui a analysé le pourcentage de minutes disputées par les joueurs formés au club de 417 équipes en provenance des 27 premières divisions européennes, montre à quel point l’Olympique de Marseille est à la traîne dans ce domaine, au contraire d’autres clubs français comme le PSG, l’OL ou Rennes.

L'OM cancre européen dans le domaine de la formation

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Dans les cinq grands championnats européens, c’est l’Athletic Bilbao qui a utilisé le plus de joueurs formés au club avec 13 joueurs formés au club qui ont foulé les pelouses de Liga, soit 56 % des joueurs utilisés. La deuxième place est -sans surprise- occupée par l’Olympique Lyonnais, dont onze joueurs issus de son académie ont pris part à des matchs de Ligue 1 cette saison, soit 52 % des joueurs utilisés par Peter Bosz puis Laurent Blanc. Pour en revenir à l’OM, il faut descendre dans les bas-fonds du classement pour trouver trace du club phocéen. Et pour preuve, Igor Tudor n’a utilisé aucun joueur formé au club en Ligue 1 cette saison, ce qui fait de Marseille l’un des onze clubs des cinq grands championnats dans cette situation. Les autres équipes dans le même cas sont Brentford, l’Union Berlin, Cadiz, Getafe, Almeria, Bologne, Lecce, l’Udinese, Cremonese et la Salernitana. Nul doute que ce classement, qui met en lumière un énorme problème dans la formation à l’OM, déplaira fortement à Pablo Longoria.