Le mercato pour les Nuls, un agent détruit Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria est sorti de son mutisme, mais le président de l'Olympique de Marseille doit désormais faire face à d'énormes critiques sur sa gestion du club. Sa gestion du mercato est notamment remise en cause.

Longtemps considéré comme un dieu vivant par les virages du Vélodrome, le dirigeant espagnol de l'OM commence à sérieusement se faire secouer. Même sur les réseaux sociaux, Pablo Longoria n'est plus l'objet d'un culte qui faisait que tout ce qu'il décidait était considéré comme un acte légendaire. S'il profite des marchés des transferts pour exciter les supporters marseillais, le président nommé par Frank McCourt commence à traîner quelques casseroles, son trading à haute vitesse suscitant dorénavant de nombreux doutes. Agent de nombreux joueurs, dont Ferland Mendy et Martin Terrier, Yvan Le Mée n'est pas tendre avec Pablo Longoria, estimant que ses choix étaient pour le moins douteux.

Vente OM : La bombe signée L'Equipe ! https://t.co/RwCaybyaCX — Foot01.com (@Foot01_com) November 15, 2023

S'exprimant dans l'After Foot, Yvan Le Mée a fait un bilan très musclé des années Longoria à l'Olympique de Marseille et démonté l'image de petit génie du mercato que porte encore le patron de l'OM. « Prendre 4 joueurs par semaine, ça plaît. A Marseille, tout le monde aime le mercato et veut qu’il se passe des choses. Après, force est de constater quand tu regardes les 4 ou 5 derniers mercatos, il y a eu de nombreuses erreurs. Si on parle de cet été, tu prends Iliman Ndiaye qui vient de Championship, il ne fait rien. OK, il est Marseillais, c'est magnifique, mais à la fin ce n’est pas bien. Tu prends Ismaïla Sarr qui lui aussi sort du Championship et est en situation d’échec. Correa depuis trois ans, c'est aussi un échec. Ne parlons pas de Vitinha c’est insensé que ce soit le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, il n’a aucune qualité forte. Tu ne peux pas mettre 35 millions d’euros sur un attaquant qui n’a pas une seule qualité forte. Sur Aubameyang, je pense que c’était le pari le moins risqué, car il a un cursus et un CV. Il n’a pas le talent technique d’un Alexis Sanchez, mais il finira quand même par fonctionner en Ligue 1 avec dix ou douze buts. Lirola c’est 13 millions et tu le prêtes, Amavi, on en a déjà parlé, Pau Lopez, il ne sait pas jouer à 5 mètres et tu le paies 13 millions, Luis Henrique, c'est 8 millions et où est-il ? Oscar de la Fuente ? On peut faire une liste de 35 joueurs. Et Longoria a vendu qui ? Guendouzi vendu moins cher qu’il avait été acheté, bravo. Milik que tu avais payé 8 millions et qui était une très belle affaire, il faut le dire. Comment tu peux le vendre 6ME à la Juventus ? Alexis Sanchez pleurait pour rester, comment tu peux baisser son salaire pour le donner à Kondogbia? Il faudrait demander à l'agent d'Alexis Sanchez ce qu'il s'est passé avec l'OM, il aurait des choses à dire », a lancé Yvan Le Mée.