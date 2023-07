Le gros clin d’oeil à l’OM signé Zidane ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Descendu sur Marseille pour fêter les 25 ans du titre de l'équipe de France en 1998, Zinedine Zidane s'est livré à la presse, ce qui n'est pas si fréquente. Avec une phrase qui fera frissonner les supporters de l'OM, même si cela ne garantit rien.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane est l’un des plus grands footballeurs de l’histoire mais il n’a jamais joué pour le club de sa ville natale, l'OM. Une volonté assumée qui reste un énorme regret, non pas pour lui, mais pour les supporters de la cité phocéenne qui auraient rêvé de voir leur ancien minot porter le maillot provençal. L’amour des fans est tel que son nom est murmuré comme entraineur à chaque naissance d’un éventuel projet de reprise du club, alors que Zizou n’a pas de poste actuellement. Il s’occupe donc entre ses loisirs, ses associations caritatives, et son business, même si ses prises de parole n’ont pas changé, elles sont toujours très rares. Il a pourtant fait une exception ces dernières heures avec la promotion puis le suivi d’un évènement effectué ce mercredi 12 juillet, à l’occasion du 25e anniversaire de la victoire de la France en Coupe du monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

C’était en effet le 12 juillet 1998 que les Bleus ont terrassé le Brésil pour offrir la première étoile à tout un pays, au Stade de France qui plus est. Un souvenir qui reste gravé dans le marbre pour toute une génération, et qui a provoqué les réponses positives de plusieurs légendes, et notamment Didier Deschamps. Un rassemblement effectué à Aix-en-Provence, là où Zidane a confié à son frère la gestion d’un complexe de football en salle et de paddle. A cette occasion, Zizou est revenu dans les colonnes du Parisien sur cet anniversaire particulier, avec un clin d’oeil amusé à l’OM et sa célèbre phrase « A jamais les premiers ».

Marseille, une ville de passion pour Zidane

« On est à Marseille, une ville de passion. À chaque fois, on se remémore l’instant de 98, notamment sur le terrain. On sera à jamais les premiers, ça marque ! 98 a changé ma vie. Avoir gagné avec l’équipe de France a tout chamboulé dans le bon sens. Je garde l’image de moi avec la Coupe du monde dans les mains : c’est tellement fort », a livré Zidane, qui a ensuite écouté avec un sourire gêné les louanges de Bixente Lizarazu et Didier Deschamps sur sa prestation en finale et sur le lien qui unit les champions du monde 1998 à vie. Un lien renforcé par ce type d'évènement, et qui semble aussi avoir permis à Deschamps et Zidane de se réconcilier, après un hiver un peu chaud quand les deux hommes briguaient le poste de sélectionneur des Bleus.