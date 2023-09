Le feu à l'OM, le remplaçant de Marcelino ne l'avait pas vu venir

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Adjoint et traducteur de Marcelino à l'OM, Jacques Abardonado remplace désormais l'Espagnol sur le banc. L'ancien défenseur central ne s'attendait ni à cet intérim, ni à la violente crise qui frappe le club phocéen.

Baptême du feu costaud pour Jacques Abardonado à l'OM. L'ancien défenseur central marseillais va diriger son premier match sur un banc, ce sera avec l'OM et ce sera contre l'Ajax jeudi soir. Un match de Ligue Europa bien spécial pour tout un club, encore tendu après la fracture entre certains supporters et la direction. Invaincu en Ligue 1, l'OM n'a quand même pas évité sa première crise de la saison qui a coûté sa place à Marcelino. Un contexte paradoxal qui déstabilise les observateurs mais également certaines personnes au club comme c'est le cas d'Abardonado.

Rien ne justifiait la révolte marseillaise pour Abardonado

Membre du staff de Marcelino comme adjoint mais aussi traducteur, Pancho comme on le surnomme est important en interne à l'OM. Son ressenti sur les évènements était donc très attendu des journalistes en conférence de presse. Pourtant, il a avoué n'avoir pas du tout anticipé la colère marseillaise et surtout ne pas pouvoir l'expliquer concrètement pour le moment.

"On n'a rien vu venir", Jacques Abardonado sur la situation que traverse l'OM 💬#EDG pic.twitter.com/dEwLA8xO5Y — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 20, 2023

« Non, moi j’étais focus sur les séances, sur le comportement des joueurs sur le terrain. A l’entraînement, on ne voyait rien. Les joueurs se donnaient à fond. Les matchs n’ont pas été ce que l’on aurait voulu, que ce soit à Nantes et Metz, mais les joueurs n’ont pas triché et ont donné le maximum. Cela n’a pas tourné, ça arrive et ça arrivera encore pour certaines autres équipes. Non, non, j’ai rien vu arriver », a t-il lâché devant la presse à Amsterdam ce mercredi. De quoi confirmer le caractère atypique de cette crise qui semble plus être une révolte réfléchie de certains supporters de l'OM qu'un réel écroulement en interne au club.