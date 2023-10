LDC ‍: Lens épate l’Europe, l’OM humilié

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le RC Lens a livré une prestation formidable pour venir à bout d’Arsenal et signer un exploit majuscule en Ligue des Champions. Une victoire qui a de quoi rendre jaloux les supporters… de l’OM.

L’ambiance des grands soirs à Bollaert. Mardi soir, les supporters du RC Lens ont vécu une soirée inoubliable. Deux semaines après le point ramené de Séville, les Sang et Or ont signé un exploit majuscule. Les partenaires de Brice Samba ont renversé Arsenal, invaincu jusqu’ici en Premier League au terme d’un match à l’intensité folle et de tous les instants. Les supporters lensois ont vibré et une partie des suiveurs du football français avec, peu importe le club qu’ils supportent le week-end en Ligue 1. Chez les supporters de l’Olympique de Marseille par exemple, on était admiratif… et un brin jaloux, car les Phocéens n’ont plus l’habitude de vibrer avec de telles émotions en Ligue des Champions.

Sur les réseaux sociaux, Nabil Djellit s’est d’ailleurs engouffré dans la brèche avec un tweet provocateur comme il en a l’habitude et qui n’a pas manqué de faire réagir. « En deux matches de C1, Lens a fait mieux que l'OM sur les dix dernières années » a publié le journaliste d’Europe 1 et de la Chaîne L’Equipe. Reconnaissons toutefois à Nabil Djellit que malgré son tweet provocateur, il n’a pas été le seul à faire mardi soir le parallèle entre la soirée folle de Lens et la loose de l’OM ces dernières années en Ligue des Champions.

Lens rend jaloux l'OM

Sympathisant et insider marseillais, Marwan Belckacem était sur la même ligne. « Moi j'aime bien Lens, car c'est un exemple vivant de l'exigence qu'on doit avoir avec l'OM. Pas besoin d'avoir un effectif XXL pour être fier en Europe et surtout tenir la dragée haute à de belles équipes. Ce qui compte c'est un projet aligné avec le club et de la cohérence » a-t-il publié. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Dominique Sévérac n’a pas manqué non plus de tailler l’OM dès les premières minutes de l’émission en rappelant que jamais sur les dernières années l’équipe marseillaise avait livré une telle prestation en Ligue des Champions. A croire qu’en battant Arsenal mardi soir, Lens a fait vivre une sale soirée aux Gunners… mais aussi aux Olympiens.