Largué par l'OM, Guendouzi fait très peur en Italie

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Recruté cet été par la Lazio de Roma, Mattéo Guendouzi a quitté l'Olympique de Marseille après deux saisons. Pour le moment, Maurizio Sarri n'est pas réellement satisfait par les performances du Français.

Prêté à la Lazio de Rome, avec une option d'achat obligatoire, Mattéo Guendouzi qui n'était plus désiré à l'OM, a très bien rebondi. Le joueur de 24 ans dispute la Ligue des Champions avec le club italien et peut ainsi rester dans la course pour une potentielle sélection en équipe de France. Toutefois, son début de saison est mitigé. Les Biancocelesti sont quinzièmes du championnat avec seulement 4 points inscrits, après 5 journées disputées. Un classement plus que décevant pour une formation qui a terminé à la deuxième place de la Serie A la saison dernière. Interrogé sur les performances de Gustav Isaksen et de Mattéo Guendouzi, Maurizio Sarri n'a pas été particulièrement élogieux envers les deux recrues de la Lazio et en attend clairement plus du Français.

Guendouzi, pas prêt tactiquement pour la Lazio ?

« Ce sont des garçons qui ne sont pas encore prêts tactiquement à jouer avec nous, mais il est vrai aussi qu'ils doivent jouer pour être tout à fait prêts » a déclaré le coach italien à Sky Sports, concernant Isaksen et Mattéo Guendouzi. Maurizio Sarri estime que Guendouzi a encore des lacunes et qu'il n'est pas prêt tactiquement pour évoluer sous ses ordres, au sein d'une équipe ambitieuse, qui vise le top 4 en championnat avec une bonne performance en C1 et peut-être même un titre en coupe. Guendouzi a disputé 4 matchs avec la Lazio, dont récemment sa première titularisation qui a été délicate à Monza, alors qu'il avait déjà disputé quelques minutes contre la Juventus puis l'Atletico Madrid. Les supporters italiens tout comme Sarri, attendent la montée en puissance de Mattéo Guendouzi.