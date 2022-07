La vente de l'OM bientôt expliquée dans un livre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise pour le moment un mercato estival assez discret. Pendant ce temps-là, des rumeurs de vente sont toujours présentes sur la Canebière.

A Marseille, les fans ont quelques raisons d'être inquiets. Le récent départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor, n'a pas été bien vécu. Pour ne rien arranger, le mercato pour le moment réalisé n'est pas à la hauteur des espérances, alors que le championnat de France reprendra dans quelques jours. L'OM n'a donc plus beaucoup de temps pour renforcer son effectif, alors que Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbembe ont déjà rejoint le navire phocéen. Pour autant, du côté de la direction de l'OM, on se veut patiente mais rassurante, à l'image d'un Jacques Cardoze qui a promis entre cinq et huit recrues avant la fin du marché des transferts. En attendant d'en savoir plus sur le sujet, Thibaud Vézirian parle lui toujours d'une vente bouclée, TV affirmant depuis des mois qu'en fait McCourt masque le fait que la vente a déjà été actée.

La vente bouclée, Vézirian s'acharne

Cap sur une nouvelle semaine de travail ! 🎯 pic.twitter.com/fqAJEBxcOo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2022

En effet, sur sa chaine Twitch, le journaliste a de nouveau indiqué que l'OM était vendu malgré les nombreux démentis. « Ça fait 2 ans que je parle des négociations et du fait que la vente soit actée. Comment voulez-vous que je joue avec les supporters ? Vous pensez vraiment que je n’ai que ça à faire ? J’aimerais avoir mis ce dossier de côté, et pouvoir dire qu’un imprévu est arrivé. Mais le problème, c’est que j’ai encore des confirmations au plus haut niveau que tout est fait, et que tout doit arriver », a notamment précisé Thibaud Vézirian, qui ne s'avoue pas vaincu malgré les critiques à son sujet de la part de fans lassés par les rumeurs que ce dernier fait tourner depuis presque deux ans.

Flou total à l'OM ?

Sur sa lancée, Thibaud Vézirian va également avoir des paroles cinglantes contre ses haters, qu'il invite à se taire : « Peut-être que des éléments légaux ou des problématiques d’homme retardent, on essaiera de tirer tout ça au clair dans mon prochain livre, mais la réalité est que la vente est engagée. Le stand-by actuel doit être un stand-by d’avant-officialisation. C’est fatigant de lire que les gens pensent que je me moque de certaines personnes. Je fais assez de lives tous les jours, toutes les semaines pour éviter de troller. Privez-vous de vos remarques, parce qu’il y a des gens qui travaillent sur ce dossier ». Une sortie encore remarquée qui fera certainement parler au sein de l'OM, qui nie farouchement une envie de Frank McCourt de quitter le club phocéen. Pas vraiment de quoi calmer les fans phocéens, qui ne vivront décidément pas un été tranquille.