La VAR en panne avec l'OM, la polémique de trop

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’arbitrage d’Eric Wattellier a créé quelques frustrations du côté des supporters de l’OM lors du match contre Rennes (0-1).

Sur deux actions litigieuses, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont réclamé un penalty. La première situation de Steve Mandanda sur Mattéo Guendouzi était confuse et il aurait sans doute été bien sévère de siffler un penalty pour l’OM sur cette situation alors que le ballon était déjà loin de la potentielle faute. En revanche, en seconde période, il est clair qu’un penalty aurait pu être attribué à Alexis Sanchez, dont le pied a été frappé par un défenseur rennais ayant raté le ballon. Là encore, Eric Wattellier n’a pas bronché et surtout, il n’a pas été appelé par les arbitres en charge de l’assistance vidéo. Trop c’est trop pour Daniel Riolo, qui a lâché un véritable coup de gueule contre l’arbitrage français et contre l’utilisation de la VAR dans notre championnat après le succès de l’OM à Rennes (0-1).

La VAR oublie un penalty flagrant pour l'OM

Les arbitres dans le camion VAR au moment de la faute sur Sanchez. pic.twitter.com/ttr08CHzIL — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) March 5, 2023

« Quand il n’y avait pas la VAR, je détestais parler d’arbitrage car c’est difficile d’arbitrer, chaque arbitre a son interprétation, je les défendais tout le temps. Mais à partir du moment où l’on a essayé de me vendre que la justice allait revenir grâce à la VAR, ça veut dire que je ne veux plus d’injustices. Là, je ne comprends rien du tout. Si à la fin de ce match, Rennes égalise contre l’OM et que ça fait 1-1, à la place de Tudor honnêtement je pète un câble. Ce n’est pas possible, le Rennais tire complètement dans le pied d’Alexis Sanchez dans la surface. Vraiment, les gens s’en souviendront, sans la VAR je ne chialais jamais sur l’arbitrage car les erreurs, ça pouvait arriver, c’était l’histoire du foot. Mais ces dernières semaines, on a mille exemples de VAR qui ne sert à rien et qui n’est pas consulté quand il faut » a lancé Daniel Riolo, véritablement agacé par la mauvaise utilisation de l’assistance vidéo depuis plusieurs semaines en Ligue 1, où ce genre de polémiques se répètent un peu trop au goût du consultant de RMC.