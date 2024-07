La recrue de l'été à l'OM, il en fait la promesse

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM de Roberto De Zerbi n'a pas perdu de temps pour se renforcer au mercato. Parmi les recrues arrivées récemment sur la Canebière : Lilian Brassier.

Roberto De Zerbi n'est pas arrivé à l'OM pour faire de la figuration. L'entraineur italien veut les meilleurs joueurs possibles pour son système de jeu et a eu des garanties fortes de la part de sa direction. Très vite, des profils ont été ciblés et signés. C'est le cas de Lilian Brassier. Le défenseur central, qui évoluait au Stade Brestois, sort d'une saison époustouflante avec les Bretons. Il a d'ailleurs décliné la possibilité de jouer la Ligue des champions avec Brest pour démarrer une nouvelle aventure sous les couleurs de l'OM. A Marseille, Brassier compte bien s'imposer le plus rapidement possible. Pour Bruno Grougi, les Phocéens ont signé un vrai crack qui apportera la plus-value recherchée.

Brassier, l'OM a fait fort sur le marché des transferts

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, l'ancien entraineur de Brassier au Stade Brestois n'a pas tari d'éloges sur le joueur de 24 ans : « C'est le joueur qui nous mettait le plus la pression. C'est un très grand professionnel, quelqu'un qui ne laisse rien au hasard lorsqu'il prépare ses matchs. Il aime avoir toutes les informations possibles sur l'adversaire, savoir qui il devra marquer, quelles sont ses habitudes, sa façon de bouger, de conduire le ballon... c'était très agréable et stimulant au quotidien de collaborer avec une personne aussi exigeante. Il hait la défaite. C'est un vrai guerrier, un leader ». L'OM, qui ne prendra part à aucune compétition européenne la saison prochaine, voudra de nouveau se mêler aux places de tête dans les prochains mois. Chaque recrue devra apporter et être capable de s'adapter aux idées de jeu d'un Roberto De Zerbi attendu comme le Messie à Marseille.