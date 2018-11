OM : Ocampos se fixe trois grands objectifs à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Ligue des Champions, Foot Mondial.

Très attaché au maillot de l'Olympique de Marseille, Lucas Ocampos a de grands objectifs pour la suite de sa carrière.

Débarqué en France en 2012 en provenance de River Plate, Lucas Ocampos a parfaitement su se faire sa place dans le paysage de la Ligue 1. Suite à des débuts compliqués à l'AS Monaco et à un court passage par la Serie A, entre le Genoa et l'AC Milan, l'attaquant de 24 ans a trouvé son équilibre à Marseille. Aux côtés de Rudi Garcia, un entraîneur qui lui fait confiance depuis sa venue en 2016, l'Argentin apporte sa grinta à l'OM. Acharné et pas avare d'efforts, Ocampos est donc une pierre importante dans le groupe phocéen, surtout qu'il sait aussi se montrer décisif devant le but, ses bonnes statistiques de l'an dernier en L1 (neuf buts et trois passes) le prouvent.

« C'est vrai qu'avec Rudi Garcia, j'ai trouvé ma place. Je joue beaucoup et ça me rend très heureux, car lorsque je suis arrivé en France, je n'avais pas beaucoup de temps de jeu comme l'an passé ou encore cette saison. Je pense que le travail que je fais chaque jour paie. L'entraîneur le reconnaît en me titularisant. L'objectif collectif de cette saison, c'est d'aller chercher la Ligue des Champions. Décrocher une place en C1, c'est le rêve de tous. On espère aussi gagner quelque chose, tous ensemble, on le mérite. J'espère que ça viendra », a avoué, sur beIN Sports, Ocampos, qui rêve désormais d'un trophée avec l'OM, après l'échec en finale de l'Europa League la saison dernière, et d'une sélection avec l'Argentine.