La légende de l’OM fait flipper Benfica

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Conscient des difficultés de l’Olympique de Marseille, Roger Schmidt se méfie avant le quart de finale de Ligue Europa. L’entraîneur de Benfica connaît les atouts individuels côté marseillais, à commencer par l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

En étudiant son adversaire en quarts de finale de Ligue Europa, Benfica peut s’apercevoir que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée. Le club phocéen, éliminé de la course à la Ligue des Champions via la Ligue 1, vient de perdre ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Le contexte n’est pas simple, admet Roger Schmidt, l’entraîneur des Lisboètes qui voit tout de même le bon côté des choses pour les Marseillais.

Benfica n'enterre pas l'OM

« Je pense que la saison de l'OM est en dents de scie, en ce moment, je crois qu'il y a sept équipes devant eux dans le championnat français. Ils peuvent encore jouer une coupe d’Europe la saison prochaine, a rappelé l’Allemand. Ils peuvent donc sauver la saison, faire un bon finish en Ligue 1. Et bien sûr, ils sont encore en quarts de finale de la Ligue Europa. Ils ont affiché un beau visage en Europe, dans la phase de groupes et aussi dans les deux derniers tours. »

Aubameyang 🇬🇦 est élu olympien du mois de mars, le deuxième prix de suite avec février ! 🎯#TeamOM pic.twitter.com/ZHC5mBGifH — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 9, 2024

De plus, l’OM possède selon lui des atouts individuels comme l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang susceptibles de faire basculer la confrontation. « Je pense que c'est une équipe qui joue un football très physique, un football très actif et bien sûr, avec des qualités individuelles claires et des joueurs clés comme Aubameyang par exemple, que je connais très bien de la Bundesliga, a prévenu le technicien. Il fait beaucoup de bien à Marseille et bien sûr le jeu de l'équipe dépend un peu de sa qualité individuelle. »

Et sans parler de l’efficacité de l’international gabonais, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa avec 33 buts, Roger Schmidt ne considère pas son équipe nettement supérieure à l’OM. « Globalement, à mon avis, ils ont une équipe capable de nous rendre la rencontre difficile, a-t-il estimé. C'est mon opinion sur leur statut actuel. Parce que ce qui s'est passé au début de la saison, je ne m'en soucie pas. Parce qu'au final, je dois être prêt pour demain, pour ce match. » De son côté, Benfica, deuxième de son championnat, vient de perdre le derby contre le Sporting (2-1) samedi.