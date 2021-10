La combine de l'OM et Payet pour marquer des buts

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dimitri Payet a déjà inscrit 5 buts en Ligue 1 cette saison. Dont deux sur coup-franc. Ce n'est pas un hasard pour le numéro 10 de l'OM.

Homme fort du début de saison de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet marque le pas depuis quelques semaines, à l’image de son équipe. La trêve internationale lui a fait du bien, et le numéro 10 de l’OM a bien l’intention de reprendre sa marche en avant avec la réception de Lorient ce dimanche soir. La pause lui a permis de récupérer de ses petits pépins physiques, et notamment d’une douleur à la cuisse persistante. Le Réunionnais a appris à se ménager, et ne peut plus enchainer les matchs comme avant. Il a toutefois de nouvelles armes pour compenser son âge qui avance. C’est le cas des coups de pied arrêtés, et notamment des coup-francs. Brillant plus jeune dans cet exercice, il avait fait sensation lors de son passage en Angleterre du côté de West Ham, Dimitri Payet avait perdu sa réussite dans cet exercice. Depuis le début de la saison, il a déjà marqué deux fois sur coup-franc direct, et explique ce changement plus que positif dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi.

La machine qui change tout pour Payet

« Je ne les bossais plus à West Ham car j'avais trouvé ma façon de tirer et, psychologiquement, j'étais dans la tête des gardiens. Récemment, ils ne mettaient presque plus de mur. (Rire.) Ça fait deux ans maintenant que je travaille avec une machine, qui je pense va révolutionner le travail des tireurs de coups francs, et ça commence à payer. Ce sont des gens d'ici qui l'ont inventée et m'ont démarché. Ils ont remplacé les vieux mannequins en plastique par des mannequins qui sautent et qui bougent. C'est très réaliste, plus que les mannequins en mousse de 1,50 mètre, parce qu'après, quand tu joues contre Metz... Je travaille à l'extérieur pour l'instant mais j'en ai parlé avec le coach (Jorge Sampaoli) et le président (Pablo Longoria) pour avoir une de ces machines à La Commanderie », a livré le joueur de l’OM, qui a en effet trouvé la mire deux fois cette saison dans cet exercice, contre Lens et contre Montpellier. Un nouveau cauchemar pour les gardiens de but.