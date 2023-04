L1 : Vitinha débloque son compteur, l’OM repasse deuxième !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

31e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Troyes : 3-1.

Buts : Vitinha (2e, 64e) et Under (40e) pour l’OM ; Mama Baldé (90e1) pour Troyes.

Grâce notamment aux premiers buts de Vitinha, l’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée de Troyes pour conclure la 31e journée de Ligue 1 en beauté (3-1).

Désireux de profiter du faux pas de Lens à Paris samedi pour récupérer la deuxième place du championnat, l’OM réalisait une entame de match parfaite. Après une action un peu confuse dans la surface de Troyes, Vitinha se jouait de Salmier en pivot avant d’ouvrir la marque d’une frappe du droit sous la barre de Gallon (1-0 à la 2e). Suite au premier but de l’attaquant portugais sous ses nouvelles couleurs, Marseille poussait pour faire le break, et c’est finalement Under qui retrouvait la faille avant la pause. Sur une passe en profondeur de Rongier, le Turc doublait effectivement la mise du gauche (2-0 à la 41e).

Au retour des vestiaires, les Phocéens continuaient de marcher sur l’ESTAC et Vitinha inscrivait un doublé. Après deux gros ratés, l’ancien buteur de Braga retrouvait le chemin des filets en marquant d’une reprise du droit à bout portant suite à un poteau de Kolasinac sur corner (3-0 à la 64e). Un doublé qui mettait le Vélodrome à l’abri, même si en fin de match, Mama Baldé réduisait l'écart en contre pour Troyes (3-1 à la 91e).



Grâce à cette belle victoire contre le relégable troyen, l’OM poursuit sa bonne série et repasse donc devant Lens à la deuxième place de la L1. De nouveau dauphin du PSG, Marseille dispose maintenant d’un point d’avance sur le Racing et de trois unités de marge sur Monaco dans la course au podium. Un petit pécule que les Marseillais d’Igor Tudor tenteront de conserver le week-end prochain lors de l’Olympico à Lyon.