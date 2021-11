L1 : Aulas fait vriller les supporters de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans les colonnes de L’Equipe ce mardi, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour défendre son club après les incidents du match OL-OM.

Le président de l’Olympique Lyonnais a prévenu qu’il ne voulait pas « payer pour les autres » avec une sanction disproportionnée alors que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel rendra son verdict dans une semaine. « On vient de prendre contre nous une mesure conservatoire, qui est aux antipodes de celles qui ont été prises depuis le début de saison (…) Moi, si on me permet de rejouer ici le match contre l'OM, ce qui serait logique, je suis prêt à assumer un sursis en nombre de points et à démontrer qu'il n'y aura aucun incident de ce genre » a promis Jean-Michel Aulas, qui fait logiquement tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une lourde sanction à l’encontre de l’OL alors qu’un retrait de points ou une défaite sur tapis vert sont des sanctions possibles. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on digère mal cette propagande de Jean-Michel Aulas pour échapper aux sanctions.

Je ne sais pas comment qualifier l’interview de JM. Aulas, X. Pierrot et V. Ponsot aujourd’hui dans l’Equipe. — Nicolas Georgereau (@ngeorgereau) November 30, 2021

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont ainsi multipliées du côté des fans de l’OM et certains regrettent par exemple que Pablo Longoria ne monte pas davantage au front pour tenter d’enfoncer Lyon. « Quand je vois l'article d'Aulas dans l'Equipe du jour... j'adore Longoria pour son calme, sa prestance et ses mots toujours choisis, mais à un moment donné, il va quand même falloir monter au front pour défendre l'institution et les joueurs, et pour aller les récupérer ces 3pts! » poste un supporter de l’OM. « Intense lobbying de Aulas en colonnes ouvertes dans l’Equipe pour éviter d’avoir match perdu contre l’OM après l’agression de Payet. Personne pour lui rappeler que les images prouvent que, non, il ne s’agit pas d’un acte isolé. Ni les évidentes carences en termes de sécurité » estime un autre. « Aulas a deux doigts de demander la victoire contre l’OM », « On rappelle que Aulas voulait après Nice OM retirer des points aux 2 équipes ! » ou encore « Aulas dit n’importe quoi dans l’équipe du jour. Il faudrait rejouer le match dans les mêmes conditions carrément. Metz OL vous l’avez rejoué dans les mêmes conditions ? » ont publié d’autres supporters marseillais, très agacés par les propos tenus par Jean-Michel Aulas…