L'OM vise deux joueurs, Fabrizio Romano révèle les noms

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pau Lopez étant sur le départ de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria cherche un nouveau gardien de but titulaire qui corresponde aux souhaits de Roberto de Zerbi. Les pistes sont à l'étranger.

Même si Pau Lopez est toujours le portier titulaire de l'OM, il est désormais acquis que le gardien de but espagnol va quitter Marseille pour s'engager à Côme, le club entraîné par Cesc Fabregras. Afin de couvrir ce départ, les dirigeants du club phocéen se sont déjà mis en action pour trouver le successeur de Paul Lopez. Et ces dernières semaines, on a surtout évoqué quelques gardiens français, et précisément Brice Samba, qui connaît bien l'OM, et Illan Meslier, le portier tricolore de Leeds. Cependant, si ces deux pistes étaient dans l'air, Fabrizio Romano a ajouté deux nouveaux noms et le spécialiste italien du mercato de préciser que ces deux gardiens de but étaient sur la short-list de Pablo Longoria, ce qui en dit long sur la précision de ses sources.

Paul Lopez quitte l'OM, deux priorités pour Pablo Longoria

🔵⚪️ Olympique Marseille have Filip Jørgensen and Álvaro Valles on their shortlist for new goalkeeper.



Pau López, expected to join Como as OM work on new GK with more contacts to follow next week.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/OHJuFEmBih — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024

Fabrizio Romano a précisé à ses 21,5 millions d'abonnés sur X (anciennement Twitter) que Filip Jorgensen, le gardien danois qui vient de prolonger son contrat avec Villarreal, et Alvaro Valles, le portier espagnol de Las Palmas, sous contrat jusqu'en 2025 avec son club, étaient les deux cibles de l'Olympique de Marseille pour remplacer Paul Lopez. Le journaliste transalpin ne dit cependant pas si Brice Samba et Illan Meslier sont également en course pour ce rôle de gardien de but titulaire de l'OM. Un choix qui devra cependant être validé par Roberto de Zerbi, qui a donné un bon de sortie à Pau Lopez, estimant que ce dernier n'avait pas les qualités nécessaires au style de jeu qu'il souhaite imposer à ses joueurs. Le suspense va donc durer encore quelques jours, puisque le départ de l'actuel titulaire à Côme est annoncé comme imminent.