L'OM veut recruter son gardien au Real Madrid

Par Corentin Facy

Toujours à la recherche d’un gardien lors de ce mercato, l’OM creuse une piste inattendue mais prestigieuse. Selon la presse espagnole, le club marseillais tente de déloger Andriy Lunin du Real Madrid.

Le dossier du gardien de but commence à trainer de manière dangereuse à l’Olympique de Marseille puisque le club phocéen n’a toujours pas trouvé le successeur de Pau Lopez à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Le gardien espagnol n’a d’ailleurs pas encore quitté l’OM, mais Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui à tel point que l’ancien portier de l’AS Roma s’entraîne avec la réserve. A date, c’est Ruben Blanco qui est donc le n°1 mais cette situation est provisoire dans l’attente d’une recrue à ce poste. Le flou est assez épais sur la véritable priorité de l’Olympique de Marseille au poste de gardien et ce jeudi, la presse espagnole dévoile une piste aussi inattendue que prestigieuse.

En effet, le site Defensa Central affirme qu’Andriy Lunin est la priorité de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia pour le poste de gardien de but. Auteur d’une saison exceptionnelle au Real Madrid, l’international ukrainien de 25 ans a profité de la blessure de Thibaut Courtois pour prouver sa valeur, en se montrant notamment décisif en Ligue des Champions. Mais dès la fin de saison passée, l’international belge a effectué son retour après sa rupture des ligaments croisés et Andriy Lunin a retrouvé sa place sur le banc. Or, le rôle de doublure ne convient plus au natif de Krasnograd, qui a fait savoir aux dirigeants du Real Madrid qu’il souhaitait partir dans un club qui lui promettra un statut de titulaire.

L'OM à fond sur la piste Lunin ?

C’est le cas de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas raté une miette des exploits de l’Ukrainien avec le club de la Casa Blanca l’an passé. Andriy Lunin n’a plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid et pourrait donc être disponible à moindre coût, mais c’est en revanche au niveau du salaire que cela pourrait coincer. Les émoluments de Lunin dans la capitale espagnole sont estimés à près de 4 millions d’euros par an, une somme non négligeable pour les finances olympiennes. Le joueur semble en tout cas emballé par cette destination, jugée par Defensa Central comme « la plus agréable » pour l’avenir du gardien de 25 ans. Cette belle piste ne manquera pas de provoquer un fort enthousiasme chez les supporters olympiens, reste maintenant à voir si elle se concrétisera.