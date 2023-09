L'OM vendu aux Saoudiens, il annonce le mort du club

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Un rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite reste dans tous les esprits sur la Canebière. Ce serait un vrai coup de pouce pour les ambitions sportives marseillaises mais attention à ne pas perdre l'âme du club comme au PSG.

L'Arabie Saoudite, nouveau propriétaire de l'OM. Un fantasme qui reste vivant dans les pensées des supporters marseillais même si aucune approche concrète n'a été observée ces dernières années. Au vu de l'investissement du Royaume dans le football, ce serait à coup sûr le meilleur moyen pour l'OM de concurrencer le PSG sur la scène nationale. Le club phocéen aurait de quoi construire une superbe équipe de stars pour jouer les premiers rôles en Europe et revivre la frénésie des années Tapie sans les ennuis judiciaires et financiers à la fin. Mais, est-ce compatible avec le caractère marseillais, celui qui déteste l'apport du Qatar au PSG ?

Club populaire ou modèle du PSG : l'OM devra trancher

Philippe Pujol a son avis sur la question et il l'a donné au site Football Club de Marseille dans une vidéo. Le réalisateur sort un film sur les ultras intitulé Les Yeux dans les miens qui doit être diffusé sur Canal+ le 17 septembre prochain. Dans ce film, il aborde la question des clubs populaires en France comme ailleurs en Europe. Des institutions où un public populaire est toujours présent au stade comme à l'OM, Liverpool, Naples ou dans les clubs d'Athènes. Une catégorie qui exclut le PSG depuis l'arrivée de QSI et d'un public plus aisé dans les tribunes du Parc. Un exemple qui lui fait dire qu'il ne faut surtout pas que l'OM soit racheté par les Saoudiens pour conserver l'âme du club.

« le but c’est de dépenser peu d’argent et d’en gagner bcp, donc les footix au stade, et les braillards devant la télé, ça serait nikel pour eux »



On a parlé du rôle des ultras, des groupes de supporters avec Philippe Pujol à l’occasion de la sortie de son film « les yeux dans… pic.twitter.com/VbaBZZKClM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 5, 2023

« L’OM a toujours cette identité et je suis très content qu’il y ait des supporters qui sont un peu comme des syndicats qui défendent cela. Je ne suis pas pour la violence et la radicalisation mais parfois ça fonctionne. Il y a des observateurs qui souhaitent le rachat du club par l’Arabie saoudite. Si c’est le cas, on deviendrait une sorte de PSG d’aujourd’hui. Probablement une bonne équipe mais plus de public. Le principe c’est de mettre les compliqués devant la télé et ceux qui sont riches à l’endroit où ils vont consommer. Le tout étant de dépenser peu d’argent et d’en gagner beaucoup. Les footix au stade et les braillards devant la télé. Ce qui n’est heureusement pas le cas à Marseille et dans d’autres villes en France comme Lens et Saint-Étienne. C’est une bonne chose que les ultras se passent des coups de fil de temps en temps pour s’unir. Ce sont des gens intelligents », a t-il analysé. De quoi sans doute calmer les amoureux de l'OM les plus impatients de tomber dans l'escarcelle de l'Arabie Saoudite.