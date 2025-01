L’OM vend Sternal et se blinde

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dépité par son faible temps de jeu à Marseille, Enzo Sternal va quitter l'OM pour rejoindre Anderlecht ce mardi. Mais le club provençal pose ses garanties pour l'avenir.

Grand espoir du centre de formation marseillais après avoir réussi à le faire venir de Nancy en 2022 dans un véritable tour de force, l’OM n’aura finalement pas réussi à amener l’attaquant au plus haut niveau. Malgré deux petites apparitions en première partie de saison, Enzo Sternal a décidé de rejoindre Anderlecht, et va signer dans les prochaines heures pour le club de Bruxelles. La victoire de l’an dernier en Coupe Gambardella ne lui aura pas permis de gagner ses galons de joueur de l’équipe première, et Sternal a décidé de stopper les frais et de rejoindre les Mauves, où il estime avoir plus de temps de jeu.

Une clause de rachat pour l'OM

🟣🚨 EXCL - Accord TROUVÉ entre le Sporting d’#Anderlecht et l’#OM pour Enzo Sternal !



🇫🇷 Le milieu offensif français est attendu ce mardi à Bruxelles afin de procéder aux formalités d’usage et compléter son arrivée.



🤝 Marseille garde un pourcentage à la revente ainsi qu’une… pic.twitter.com/79SbQt8RjK — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 14, 2025

Le joueur de 17 ans va s’engager à Anderlecht ce mardi mais l’OM continue visiblement de croire en lui. Ainsi, outre un pourcentage à la revente qui permet à Pablo Longoria de ne pas être lésé si jamais Sternal venait à exploser, le club provençal a prévu d’apposer une clause de rachat dans son futur contrat, histoire de pouvoir récupérer le joueur si jamais il venait à prendre une nouvelle dimension, et plaire un peu plus au staff technique de l’OM dans quelques temps.