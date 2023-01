L'OM va frapper fort, un grand attaquant de L1 arrive

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'OM performe offensivement depuis le début de saison, on sent qu'il lui manque un vrai numéro 9 pour épauler Alexis Sanchez. Pablo Longoria et Igor Tudor ont pris le problème au sérieux, un grand nom de Ligue 1 va arriver très vite sur la Canebière.

C'est un nouvel épisode du feuilleton « grantatakan » à l'OM et cette fois-ci une fin heureuse pourrait survenir pour les supporters olympiens. Le club phocéen manque d'un vrai finisseur devant pour exploiter à 100% le travail collectif des joueurs marseillais. L'été dernier, les Marseillais se sont séparés de Milik envoyé en prêt à la Juventus. Le Polonais n'arrivait pas à s'inclure dans le projet de jeu d'Igor Tudor. Son remplaçant Luis Suarez a clairement déçu, affichant des failles techniques trop visibles pour un club aussi ambitieux que l'OM. Il faut donc une vrai pointure et Pablo Longoria veut l'attirer dès ce mois de janvier.

Deux grands attaquants de L1 visés, Tudor a son élu

Comme à son habitude, le président olympien travaille vite et discrètement. De l'avis de nombreux spécialistes du mercato, l'OM est en approche sur un gros nom de L1 sans toutefois révéler l'identité du joueur concerné. Le journaliste Fabien Guyon en fait partie. Sur Twitter, il donne l'avancée du travail de l'OM sur l'attaquant recherché. Deux joueurs expérimentés étaient visés mais l'un d'eux l'a emporté aux yeux d'Igor Tudor.

Info : à la recherche d'un n°9, l'#OM discute actuellement avec deux attaquants expérimentés de Ligue 1. Igor #Tudor a donné sa préférence. Comme annoncé par @A_LaCommanderie, Pablo #Longoria avance très positivement sur le désir de son coach. pic.twitter.com/hwvWHz6CI8 — Fabien Guyon (@FabienG22) January 7, 2023

« À la recherche d'un n°9, l'OM discute actuellement avec deux attaquants expérimentés de Ligue 1. Igor Tudor a donné sa préférence. Comme annoncé par @A_LaCommanderie, Pablo Longoria avance très positivement sur le désir de son coach », écrit-il. On pense naturellement à Andy Delort pour ce profil. Le Niçois est officiellement sur le départ et l'OM reste son club de cœur. Toutefois, on peut inclure aussi Wissam Ben Yedder, lequel est dans une mauvaise passe à Monaco et notamment avec son entraîneur Philippe Clément. Deux joueurs qui plairaient énormément aux supporters marseillais et permettraient vraiment à l'OM de passer un cap dans cette deuxième partie de saison.