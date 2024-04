EL ‍: Les tirs au but pour l'OM, direction le dernier carré ‍!

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Quart de finale retour de l'Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Benfica : 1-0 après prolongation (1-2 à l'aller), 4-2 aux tirs au but.

But : Moumbagna (79e) pour l’OM.

Tirs au but : Correa (1), Kondogbia (2), Balerdi (3), Luis Henrique (4) pour l'OM ; Kokcu (2), Otamendi (3) pour Benfica.

Au terme d’un vrai match de Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille a réussi à renverser le Benfica grâce à un grand Pau Lopez dans la séance de tirs au but (1-0 après prolongation, 4-2 aux tirs au but). Le club phocéen valide donc son ticket pour les demi-finales de l’Europa League.

Comme le PSG mardi en Ligue des Champions et contrairement au LOSC, éliminé de la Conférence League face à Aston Villa un peu plus tôt dans la soirée, l’OM voulait faire honneur au football français contre Benfica. Sauf qu’en première période, et malgré une occasion de Ndiaye en début de match (8e), Marseille n’arrivait pas à trouver la faille dans la défense portugaise (0-0 à la 45e).

Après la pause, l’OM poussait pour marquer et recoller au score au cumulé, mais Harit (60e) puis Kondogbia (70e) manquaient cruellement de précision. Avant le dernier quart d’heure de jeu, Pau Lopez s'employait avec un double arrêt face à Rafa Silva puis Di Maria (73e) pour laisser de l’espoir à tout le public du Vélodrome. Un arrêt primordial vu que quelques minutes plus tard, le club phocéen ouvrait la marque ! Sur un centre en bout de course d’Aubayemang, Moumbagna trompait effectivement Trublin entre les jambes de la tête (1-0 à la 79e). Suite à ce premier but en Coupe d’Europe de son attaquant camerounais, Marseille était sous pression sur la fin de match mais gardait son avance pour aller en prolongation.

⏱ 90’ | #OMSLB 1️⃣-0️⃣

2 buts partout au niveau du score cumulé des 2 matchs, place aux prolongations !! ⚔️



🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐌 ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/UHvR5u4KFi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 18, 2024

Pendant cette demi-heure en plus, Pau Lopez se montrait décisif face à Di Maria (98e), Aubameyang était proche d’un but de grande classe (103e), mais tous les acteurs se dirigeaient finalement vers la fameuse séance de tirs au but. Durant cette séance, l'OM débutait parfaitement avec le poteau de Di Maria d'entrée, puis Pau Lopez stoppait la tentative d'Antonio Silva, avant que Luis Henrique n'envoie tous les Marseillais au paradis avec un tir au but victorieux !

⏱ 120' | #OMSLB 1️⃣-0️⃣ [TAB 4️⃣-2️⃣]



𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓 𝐀𝐔 𝐁𝐔𝐓 ! 🔵⚪️



Au bout d'une prestation épique, nos Olympiens rejoignent le 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞́ de l'@EuropaLeague ! 🔥

𝐍𝐎𝐔𝐒 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄𝐒 𝐋𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐑𝐒𝐄𝐈𝐋𝐋𝐀𝐈𝐒 ! 💙 pic.twitter.com/LDlMWhvZH4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 18, 2024

Grâce à cette victoire au bout du suspense (1-0 après prolongation, 4-2 aux tirs au but), l’OM retrouve le dernier carré de l’Europa League pour la première fois depuis sa finale perdue en 2018. En mai prochain, Marseille affrontera donc l’Atalanta Bergame, tombeur de Liverpool (3-1 au cumulé).