L’OM tremble pour ses 1200 supporters à Lisbonne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce mercredi, l’OM affronte le Sporting Lisbonne lors de la quatrième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Un match auquel 1200 supporters marseillais vont assister.

Une semaine après la victoire de l’Olympique de Marseille dans un Vélodrome à huis clos contre le Sporting, les deux équipes se retrouvent ce mercredi à Lisbonne pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un match crucial dans la mesure où la victoire de l’OM la semaine dernière a totalement relancée l’équipe d’Igor Tudor dans ce groupe. En cas de succès, les Olympiens passeraient devant leur adversaire du soir et pourraient même être dans le top 2 à deux journées de la fin. Pour encourager Alexis Sanchez et ses coéquipiers, 1200 supporters de l’OM ont fait le déplacement à Lisbonne et prendront place dans le parcage visiteur de l’Estádio José Alvalade. Selon Le Phocéen, la direction de l’Olympique de Marseille est néanmoins inquiète du traitement qui sera réservé à ses supporters.

La crainte de fouilles trop intrusives

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

C’est principalement le moment de la fouille pour l’entrée des supporters dans le stade qui inquiète l’état-major de l’OM. Et pour cause, lors du match entre Benfica et le PSG la semaine dernière à Lisbonne, des témoignages de fouilles prononcées au niveau des parties intimes ont été remontés par les supporters du Paris Saint-Germain. Pour cette raison, l’inquiétude est de mise du côté de Pablo Longoria et des services de sécurité de l’Olympique de Marseille. L’inquiétude est d’autant plus légitime que les fans du Maccabi Haïfa avaient eux aussi accusés les services de sécurité du Benfica Lisbonne avec des fouilles trop intrusives selon eux lorsqu’ils s’étaient rendus à l’Estadio de la Luz. De son côté, le Sporting a assuré aux dirigeants de l’OM que de tels actes ne se produiront pas ce mercredi. Les dirigeants portugais expliquent que leur société de sécurité n’est pas mise en cause au contraire de celle qui travaille pour le Benfica Lisbonne. On peut donc légitimement espérer que tout se passe bien pour le millier de supporters olympiens présent à Lisbonne pour le match de ce mercredi.