L'OM tient son nouveau Drogba, le « grantatakan » est trouvé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Les Phocéens peuvent notamment compter sur le retour en forme de Pierre-Emerick Aubameyang.

Jean-Louis Gasset a déjà apporté pas mal de confiance à ses joueurs depuis son arrivée. Trois matchs et trois victoires toutes compétitions confondues. L'OM peut donc avancer plus serein, surtout avant les échéances importantes qui arrivent. Parmi les individualités, Pierre-Emerick Aubameyang est en forme et réalise finalement une saison satisfaisante avec ses 19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs disputés sous le maillot marseillais. D'ailleurs, pour son premier exercice avec l'OM, PEA a des statistiques similaires à un certain Didier Drogba. Pour Sébastien Denis, l'Olympique de Marseille a enfin trouvé son « grantatakan », surnom donné au joueur capable enfin de marcher des légendaires buteurs de l'OM comme Papin, Boksic ou Drogba.

Aubameyang, c'est très impressionnant

Sur son compte X, le journaliste a en effet rappelé le bilan de l'ancien joueur d'Arsenal avec les Phocéens. « Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM c'est : 19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs (c'est déjà plus qu'Alexis Sanchez sur toute la saison dernière) le meilleur buteur olympien depuis Didier Drogba à ce stade de la saison (début mars) le meilleur buteur de la Ligue Europa cette saison avec 7 buts une implication dans 19 buts lors de ses 18 derniers matches avec l'OM TCC (14 buts, 5 assists) 5 doublés. Dans le big 5 européen TCC, ils ne sont que trois à faire mieux : Mbappé (8), Kane (8) et Haaland (7) », a notamment indiqué Sébastien Denis, qui devrait là donner pas mal d'espoirs aux fans de l'OM. Pour rappel, jeudi soir, les hommes de Jean-Louis Gasset reçoivent Villarreal en huitième de finale aller de Ligue Europa. Pierre-Emerick Aubameyang sera attendu au tournant face à une formation qui donnera du fil à retordre à son équipe.