L'OM prévenu par Fofana, la guerre à Monaco et après le Qatar

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, l'OM se rend à Monaco pour jouer un choc très important dans la course au podium. Juste avant la coupe du monde, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout pourront s'étalonner face à un autre bleu, Youssouf Fofana. Ce dernier s'attend à un combat musclé.

Si les têtes des 25 joueurs français appelés par Didier Deschamps pour le Mondial sont déjà tournés vers le Qatar, il ne faut pas oublier qu'il reste un match de championnat à jouer pour certains d'entre eux. Du côté de l'OM, ce sera plus qu'une simple formalité avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Monaco. Les deux formations du sud sont toutes deux à 27 points, quatre de moins que le troisième de Ligue 1 Rennes. Pour partir en vacances ou au mondial l'esprit léger, une victoire est quasiment indispensable.

Les Marseillais ne lui feront pas de cadeaux, Fofana est prêt

Youssouf Fofana le sait plus que bien. Le milieu de l'AS Monaco n'a pas l'intention de laisser filer le podium ce dimanche soir. Surtout, il ne compte pas jouer avec le frein à main malgré l'approche de la coupe du monde et la présence de futurs partenaires dans le camp d'en-face. Il est déjà prêt à répondre au défi physique promis par l'entrejeu marseillais, composé de ses partenaires en Equipe de France Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout.

Youssouf Fofana sera du voyage au Qatar avec l'équipe de France pour disputer la prochaine Coupe du monde. Une annonce que le milieu de terrain de Monaco a apprise devant sa télé et qui lui a procuré un « gros sentiment de joie et de fierté ». https://t.co/fCMZ3qneK1 pic.twitter.com/iPraYLgdPk — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 11, 2022

« Jouer contre Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ? Spécial, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes des compétiteurs dans l’âme. Je pense qu’ils ne se gêneront pas pour me charger durant la rencontre et moi non plus, jusqu’au coup de sifflet final. Seulement, à ce moment-là, nous redeviendrons coéquipiers en sélection », a t-il lancé en conférence de presse d'avant-match. Les hostilités sont lancées d'autant que les deux milieux de l'OM représentent aussi des rivaux pour une place de titulaire contre l'Australie mardi 22 novembre prochain.