L’OM soupçonne Gueye de lui faire un sale coup

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Pape Gueye est activement poussé vers la sortie par Pablo Longoria, qui aimerait vendre l’international sénégalais avant la fin du mercato hivernal.

Tout juste de retour de la Coupe d’Afrique des Nations, où il a été éliminé dès les 8es de finale avec le Sénégal, Pape Gueye n'a pas l'intention de vider son casier et de partir d'ici la fin du mercato hivernal. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas répondu à la deuxième offre de prolongation de la part du club phocéen, a bien l’intention de rester en Provence jusqu’à la fin de la saison. Il reste quelques heures à Pablo Longoria et à Mehdi Benatia pour lui trouver une porte de sortie alors que le club olympien réclame 3 millions d’euros pour vendre son milieu défensif. A en croire les informations de L’Equipe, les efforts des dirigeants de l’OM seront vains car Pape Gueye a peu de chances de partir d’ici ce jeudi soir.

L’état-major marseillais l’a d’autant plus mauvaise qu’en interne, il y a peu de doute sur le fait que l’international sénégalais a d’ores et déjà trouvé son futur club dans l’optique de la saison prochaine. Ce qui n’est pas interdit car en tant que joueur libre dans moins de six mois, Pape Gueye a le droit de négocier avec les clubs de son choix dans l’optique d’une signature libre en juin prochain. Le dossier Pape Gueye a donc peu de chances de connaître un dénouement ce jeudi soir et sauf grosse surprise, l’ancien capitaine du Havre sera toujours dans l’effectif de Gennaro Gattuso vendredi matin. La question est maintenant de savoir comment les dirigeants de l’Olympique de Marseille traiteront le joueur lors de cette seconde partie de saison. Sera-t-il écarté car il n’a pas voulu prolonger ou va-t-il être utilisé par le coach de l’OM, déjà privé de Rongier tandis que Kondogbia est très fragile physiquement ? C’est tout un club qui devra trouver la bonne stratégie à adopter.