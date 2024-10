L'OM sommé de payer Chancel Mbemba ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ecarté du groupe professionnel marseillais à la reprise, Chancel Mbemba s'est rebellé contre ses dirigeants. Cela lui a valu plusieurs retraits de salaire de la part de l'OM. La dernière sanction a toutefois été annulée par la LFP.

Chancel Mbemba est passé de taulier à vilain petit canard de l'OM. Le défenseur central congolais n'est plus désiré au sein du club phocéen, ayant été placé sur la liste des joueurs à vendre cet été. Cependant, Mbemba a refusé de s'en aller. Depuis, il ne joue plus en club, ayant même été envoyé en réserve il y a quelques semaines. Le torchon brûle entre le joueur de 30 ans et l'OM. Parmi les épisodes marquants de leur guerre, il y a l'altercation entre le Congolais et le dirigeant Ali Zarrak en août puis le refus de Mbemba de se soumettre à des examens médicaux prévus par le club en septembre. Cela a coûté plusieurs jours de salaire au défenseur central.

L'OM a 23 jours de salaire à payer

Concernant le dernier épisode, l'OM a décidé de priver Chancel Mbemba de salaire sur 23 jours. Une sanction financière non négligeable que le joueur est allé contester auprès de la LFP. Une initiative qui n'a pas tardé à porter ses fruits. Après avoir étudié le cas Mbemba en réunion mardi dernier, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel a décidé ce vendredi d'annuler complétement la sanction de l'OM.

Ainsi, l'OM doit payer au plus vite les 23 jours de salaire manquants à son défenseur congolais. La LFP est une alliée précieuse pour Mbemba puisqu'elle en avait fait de même concernant l'altercation avec Ali Zarrak. Au lieu de 14 jours, le défenseur de l'OM n'avait subi que 6 jours de retenue sur salaire. De quoi donner du baume au cœur de Chancel Mbemba, toujours au point mort concernant son avenir sportif à Marseille.