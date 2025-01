L'OM seul en course, un international marocain débarque

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a trouvé en Italie le joueur susceptible de venir renforcer son milieu de terrain. Et l'opération pourrait vite se réaliser pour un prix dérisoire.

L'OM a officialisé mardi la signature de son premier renfort du mercato d'hiver en la personne de Luiz Felipe, le défenseur international brésilien laissé libre par son club saoudien. Mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne vont pas s'arrêter là, car les deux dirigeants phocéens sont déterminés à donner le maximum d'atouts à Roberto De Zerbi pour décrocher une place pour la prochaine Ligue des champions, et pourquoi pas titiller le Paris Saint-Germain si le club de la capitale a un coup de mou en Ligue 1. Après Luis Felipe, c'est un renfort au coeur du jeu de l'Olympique de Marseille qui se profile. En effet, selon le quotidien de Vérone, L'Atena, l'OM est ouvertement en pole position pour faire signer Reda Belahyane, le milieu de terrain international marocain de l'Hellas Vérone.

L'OM a tué la concurrence pour Reda Belahyane

Le nom de Reda Belahyane a déjà été associé à l'Olympique de Marseille, mais Gianluca Tavellin, journaliste du média italien, précise que l'OM n'a plus aucune concurrence dans ce dossier à 10 millions d'euros. « Le prix de Belahyane, qui aura 21 ans le 1er juin, a été évalué par Vérone à pas moins de 10 millions d'euros. La Lazio et l’AC Milan avaient manifesté un grand intérêt, mais pour le moment, il semble que seul l'Olympique de Marseille puisse débourser en une seule fois ces 10ME », explique notre confrère, qui rappelle que le Hellas Vérone est en passe d'être vendu à des investisseurs américains, Presidio Investors, et qu'en attendant cette prise de contrôle, la vente de Reda Belahyane va permettre au 15e de Serie A de recruter deux joueurs.

Agé de 20 ans, Reda Belahyane, formé à l'OGC Nice, réalise une grosse saison avec le Hellas Vérone, au point d'être retenu en sélection marocaine en octobre dernier après avoir joué quelques matches avec les U18 français. Le club italien l'avait fait signer il y a tout juste un an pour quelques centaines de milliers d'euros, et sa valeur a explosé depuis. De quoi forcément flairer une bonne opération pour l'Olympique de Marseille.