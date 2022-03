L'OM secoue le FC Bâle

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A deux jours du match retour d’Europa Conférence League, l’OM a décidé de pousser un coup de gueule. Le club provençal ne sait toujours pas s’il pourra avoir le soutien de ses supporters. Après les incidents du match aller, avec des bagarres qui ont éclaté entre supporters des deux camps aux abords du Vélodrome, le déplacement des sympathisants de l’OM avait été remis en cause. Finalement, le club suisse a ouvert sa billetterie, sans garantir un parcage fermé aux visiteurs. Une situation qui agace beaucoup à Marseille, au point qu’un communiqué soit sorti ce mardi pour demander des éclaircissements.

L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du @FC_Basel_fr concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’@europacnfleague, jeudi prochain en Suisse. #FCBOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 15, 2022

« En publiant hier après-midi sur son site internet de nouvelles modalités de billetterie réservées aux supporters marseillais, tout en leur refusant l’accès au parcage visiteurs, pourtant prévu lors des réunions préparatoires, le FC Bâle a créé un contexte d’organisation, illisible, unique et dangereux. Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n’importe quel déplacement et dans n’importe quel stade d’Europe. Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d’échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d’accueil », a fait savoir l’OM, qui souhaite la garantie que ses supporters seront dans un parcage fermé pour ce match de Coupe d’Europe.