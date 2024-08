L'OM se prend une baffe dans un dossier à 50 ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se cherche encore des éléments offensifs en cette fin de mercato estival. Le club phocéen sait déjà qu'il ne recrutera pas Youssoufa Moukoko et Eddie Nketiah.

Les fans et observateurs de l'OM ont hâte de voir ce que le club phocéen fera la saison prochaine. L'arrivée de Roberto De Zerbi est synonyme d'espoir pour beaucoup sur la Canebière. L'entraîneur italien a néanmoins encore pas mal de travail devant lui afin de tirer le meilleur de son groupe. D'autant que le mercato estival de l'OM n'est pas encore terminé. Les Olympiens butent notamment sur le recrutement d'un nouvel élément offensif. S'ils étaient chauds à l'idée de rejoindre Marseille, Youssoufa Moukoko et Eddie Nketiah ne seront pas recrutés. Concernant le joueur d'Arsenal, il était pourtant visé depuis de nombreuses semaines.

Une nouvelle cible en Premier League pour l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

L'OM ne veut pas se laisser abattre et a rapidement changé de fusil d'épaule sur le marché des transferts pour oublier Nketiah. Selon les informations de L'Equipe, Pablo Longoria avait une idée en tête du côté de la Premier League également, mais à Aston Villa cette fois-ci. En effet, le média affirme que l'Olympique de Marseille a tenté sa chance pour récupérer Jhon Duran. Le Colombien de 20 ans est cependant valorisé à 50 millions d'euros par le club de Birmingham, ce qui a considérablement refroidi la direction phocéenne. Une direction phocéenne également refroidie par le prix demandé par Norwich pour Jonathan Rowe. Pourtant, l'OM va bien devoir accélérer le mouvement. Et le casse-tête est énorme, à moins que Pablo Longoria n'arrive à convaincre certains clubs avec des prêts avec option d'achat (obligatoires ou non). Une autre option est de vendre des joueurs indésirables ou à forte valeur marchande comme Bamo Meïté, Jordan Veretout ou encore Amine Harit.