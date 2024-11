L'OM se précipite pour piquer une pépite version Mbappé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera assurément l'un des clubs à suivre lors des prochaines fenêtres de mercato. Roberto De Zerbi cherche notamment un nouvel attaquant.

L'Olympique de Marseille espère bien terminer dans le wagon de tête cette saison en Ligue 1. L'objectif est clairement de revenir en Ligue des champions. Si tel était le cas, l'effectif olympien devra être au niveau et assez profond pour gérer toutes les compétitions. Roberto De Zerbi cherche notamment un nouvel attaquant. Cela vaut pour cet hiver ou l'été prochain. Medhi Benatia et Pablo Longoria prospectent déjà un peu partout pour trouver des perles rares. Et l'une d'elles pourrait bien évoluer en Ligue 2 du côté de SM Caen. En effet, selon les informations de Live Foot, Tidiam Gomis est plus que jamais courtisé par l'OM.

Tidiam Gomis prêt à dire oui l'OM ?

Le média indique en effet que les Phocéens supervisent depuis longtemps le crack français de 18 ans, qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Au 1er janvier, l'OM pourra directement négocier avec le joueur et son entourage. Le scénario veut être évité par les Normands, qui souhaitent le prolonger de leur côté pour ne pas le voir partir libre. Pour le moment, Gomis veut se concentrer sur la fin d'année en Ligue 2, lui qui a récemment déclaré : « Ma situation contractuelle ne freine pas ma progression. Je ne m’occupe que du terrain sans penser au reste ». Mais nul doute que l'approche marseillaise saura le faire réfléchir. Cette saison avec Caen, Gomis a planté deux buts et délivré deux passes décisives en 13 matchs disputés. Le club pensionnaire de Michel d'Ornano est actuellement 14e et va devoir cravacher pour assurer son avenir en Ligue 2, lui qui vient de passer sous les ordres de Coalition Capital, le fonds d'investissement de la société Interconnected Ventures, propriété de la famille de Kylian Mbappé.