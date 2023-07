L'OM se jette sur une piste surprenante au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'un des acteurs majeurs du marché des transferts cet été. Le club phocéen se doit d'être prêt pour disputer les prochains barrages de la Ligue des champions.

Marcelino et Pablo Longoria vont devoir travailler main dans la main dans les prochains jours. L'idée pour les deux hommes est de boucler le mercato de l'OM le plus rapidement possible. Il faut dire que le mois d'août commencera fort pour les Phocéens, avec le début de la Ligue 1 mais aussi des barrages de Ligue des champions à disputer. Marcelino espère donc pouvoir compter sur la majeure partie de son groupe pour ces rendez-vous importants pour l'OM. Pour le moment, seul Geoffrey Kondogbia a débarqué en provenance de l'Atlético Madrid. Mais il ne sera pas seul, loin de là même. Pablo Longoria a prévu de changer presque 40% de l'équipe qu'alignait Igor Tudor la saison passée. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup à la direction de l'OM : Anthony Rouault.

Longoria vers une surprise au mercato ?

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼̂𝘁 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 pour nos Olympiens⏳ 🔵⚪️ pic.twitter.com/5l1cXnovrI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 2, 2023

Selon les informations de Lorenzo Lepore, le défenseur central, qui évolue à Toulouse, a tapé dans l'oeil de Pablo Longoria. Le président de l'OM a sans doute apprécié le niveau de jeu du joueur la saison passée, alors que Toulouse a notamment raflé la Coupe de France. Une saison de la révélation pour Anthony Rouault, qui aura disputé au total 40 matchs toutes compétitions confondues. La marge de progression du joueur mais aussi sa situation contractuelle sont des avantages indéniables pour l'OM. Rouault est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le Téfécé. Son futur est plus que jamais incertain même si le club sudiste aura prochainement une discussion avec ses représentants. Mais tout porte à croire qu'une proposition de l'OM ne laissera pas insensible le joueur de 22 ans. Outre les Phocéens, la Fiorentina surveille aussi la situation du natif de Villeneuve-sur-Lot.