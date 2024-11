L'OM se jette sur cette nouvelle star italienne

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a conservé ses contacts en Italie, et le président de l'Olympique de Marseille a un intérêt très affirmé sur un jeune gardien de but international italien.

L'OM a décidé de confier à Geronimo Rulli le rôle de gardien de but titulaire, le portier argentin ayant mis Jeffrey de Lange dans son ombre. Cependant, du côté de Marseille, on reste à l'affût d'un possible gros coup, et à en croire Tuttosport, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont un oeil sur Renato Marin, gardien de but international U19 italien et actuellement sous contrat avec l'AS Rome. Né au Brésil, Renato Marin a un double passeport, et du côté de l'Italie, on est convaincu que le natif de Sao Paulo peut rapidement devenir un premier choix après Gianluigi Donnarumma dans les cages de la Squadra Azzurra. C'est dans ce contexte que le gardien de but de 18 ans est donc suivi par l'Olympique de Marseille, alors qu'il sera libre en fin de saison et que Renato Marin n'a pas encore prolongé avec la Roma.



Un gardien italien dans les buts de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renato Bellucci Marin (@renatobellucimarin)

Le média sportif italien révèle qu'en plus de l'OM, le gardien de but italien est également suivi par Liverpool et la Juventus, deux clubs qui croient également dans le gros potentiel de Renato Marin à plus ou moins longue échéance. Geronimo Rulli étant lié jusqu'en 2027 avec l'Olympique de Marseille, la venue du jeune italien la saison prochaine n'est donc pas impossible, d'autant que ces dernières saisons Pablo Longoria n'a jamais fait le moindre cadeau à ses gardiens de but. Ce ne sont pas Steve Mandanda et Pau Lopez qui diront le contraire. Il est également possible que Roberto De Zerbi ait glissé un petit mot à ses dirigeants au sujet de son jeune compatriote, ce qui pourrait alors accélérer clairement le mouvement.