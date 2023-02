L’OM sans Gigot face au PSG

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Déjà affaibli en défense avec la suspension de Chancel Mbemba, l’Olympique de Marseille fera également également sans Samuel Gigot face au PSG.

Insuffisamment remis de sa blessure contractée contre Clermont le 11 février dernier, le central olympien a été annoncé forfait par son entraîneur ce vendredi. « Gigot ne sera pas là dimanche, il n'a pas réussi à se remettre à temps. On va s'organiser d'une autre façon sans Mbemba et Gigot », a fait savoir l’entraineur croate. Pour le choc face au PSG, l’OM ne pourra donc compter que sur Eric Bailly, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac, à moins que le coup de remettre Valentin Rongier dans l’axe de la défense soit de nouveau tenté.