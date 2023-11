L’OM sans c… à Lens, Clauss est resté poli

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à Lens (1-0) dimanche soir, Jonathan Clauss a poussé un petit coup de gueule. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille, en mesurant ses propos, a estimé que son équipe avait manqué de courage à Bollaert.

Les observateurs sont unanimes. Pour expliquer les difficultés de l’Olympique de Marseille, les critiques se focalisent sur le recrutement opéré par le président Pablo Longoria cet été. Il est vrai que les renforts Joaquin Correa, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Renan Lodi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang ne répondent pas aux attentes.

🔵⚪️ La réaction de Jonathan Clauss après la défaite de l'OM à Lens :



🎙️ "On a manqué d'audace et d'envie. Si on ne fait pas les choses à 200%, on reste une équipe normale. Il faut qu'on se dise les choses."#RCLOM pic.twitter.com/bugSbqcUVN — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) November 12, 2023

De leur côté, les hommes de Gennaro Gattuso tiennent évidemment un autre discours. Après la défaite à Lens dimanche, Jonathan Clauss a loué le contenu des séances à la Commanderie. Un travail que les Marseillais n’osent pas reproduire en match. « Il nous a manqué de l'audace, a regretté le latéral droit au micro de Free Ligue 1. Je n'ai pas envie de dire le terme, je ne vais pas le dire... »

« Peut-être beaucoup plus d'envie, et beaucoup de mouvement, beaucoup de libération, a énuméré l’ancien Lensois. Il faut être moins méfiant parce que, voilà, on travaille des choses à l'entraînement, mais on a souvent peur du retour de flamme, et c'est ça qui parfois nous empêche d'être pleinement investis dans nos sorties de balles ou autres mouvements proposés. Et c'est sûr que si on ne fait pas les choses à 200%, on reste une équipe normale. »

Distancé, l'OM n'a plus le temps

« On essaie de proposer un maximum de choses, on travaille beaucoup de choses, et c'est sûr qu'on aimerait que tout se fasse vite. Cependant, certaines choses prennent du temps alors qu'il ne faudrait pas en prendre autant. C'est dur, on est dans une phase compliquée, mais il va falloir relever la tête. On ne va pas s'arrêter là, on ne va pas baisser la tête, et il faudra remettre les ingrédients, se dire les choses, pas forcément de manière négative, mais simplement se dire les choses pour que l'on avance le plus vite et le mieux possible », a réclamé Jonathan Clauss.