L'OM s'enflamme, un journaliste de L'Equipe freine très fort

L'OM enchaîne les victoires et revient comme une fusée vers les places européennes et même le podium de la Ligue 1. De quoi s'emballer, même si Hugo Guillemet appuie un peu sur le frein.

Les supporters de l'Olympique de Marseille se pincent pour y croire, seulement trois semaines après le naufrage de leur club à Brest, l'OM fait de nouveau peur à la Ligue 1. Revenu à trois points du LOSC et de la quatrième place qualificative pour le tour préliminaire de Ligue des champions, l'équipe de Jean-Louis Gasset a retrouvé l'espoir de réussir une belle saison après avoir envisagé le pire. Comme à chaque fois que cela concerne l'Olympique de Marseille, on est vite passé de la dépression à l'euphorie, et ceux qui étaient prêts à virer Pablo Longoria ont désormais changé d'avis. Alors que l'OM se déplacera dimanche prochain à Rennes pour un vrai gros test supplémentaire en championnat, Hugo Guillemet estime qu'il ne faut tout de même pas crier au génie trop vite et que le calendrier a aussi rendu un gros service au club de Frank McCourt.

L'OM va affronter des gros clubs en Ligue 1

Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, le journaliste, qui suit plus souvent l'actualité de l'Olympique Lyonnais, a un avis plus prudent sur l'Olympique de Marseille. « S’il faut s’enflammer pour l’OM ? Oui, mais un tout petit oui. Ce que j’ai vu lors de la seconde période contre Nantes m’a fait peur en matière de contenu. C’est vrai que l’entame de match on a l’impression de retrouver un OM qui est emballant, celui de Tudor qui attaque sans arrêt, qui presse beaucoup. Mais ils ont vite été à court de carburant. Certes, ils ont joué jeudi, mais Nantes est une équipe très faible de notre championnat de Ligue 1 en ce moment, d’autant plus depuis l’arrivée de Gourvennec, et ils ont mis Marseille en danger pendant la seconde période. Ils auraient dû avoir un penalty, ils ont des occasions pour égaliser. Donc, je ne vais pas m’emballer tout de suite. On peut être rassuré pour l’OM, mais pas s’enflammer, car ce sont contre qui ces victoires en championnat ? (…) Les entraîneurs c’est 30% du foot et 70% il faut donner envie aux joueurs d’appliquer ces idées. A Lyon, Peter Bosz était très précis et avait des idées, mais il n’a pas convaincu ses joueurs. La grande force de Gasset c’est sa capacité à convaincre ses joueurs d’appliquer ce qu’il voulait (…) Face à Rennes, Lille et le PSG ils ne pourront pas leur rouler dessus physiquement, et c’est là que je suis un peu plus inquiet, notamment face aux flèches offensives de ces clubs », a précisé Hugo Guillemet après la victoire marseillais contre Nantes.