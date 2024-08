L'OM roue de secours pour De Zerbi, Riolo assume

Dans : OM.

L'OM a été chanceux cet été avec des recrutements prometteurs et l'arrivée d'un coach très coté en la personne de Roberto de Zerbi. Cependant, Daniel Riolo a refroidi l'enthousiasme des Marseillais en expliquant les causes de la venue de l'Italien.

Non-qualifié pour l'Europe la saison dernière, l'OM vit pourtant un été idyllique au niveau du recrutement. Les Phocéens ont attiré des très beaux noms avec Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood ou encore Lilian Brassier. Mais, l'arrivée la plus prestigieuse est survenue sur le banc de touche. Pablo Longoria a convaincu Roberto de Zerbi, l'un des entraîneurs les plus cotés depuis 10 ans, de signer à l'OM. L'Italien arrive avec un fond de jeu séduisant, une méthode rodée et un bilan positif partout où il est passé.

L'OM, choix par défaut pour De Zerbi ?

Une belle prise de guerre pour les supporters marseillais mais pas forcément pour Daniel Riolo. Aucune jalousie chez le polémiste de RMC mais un constat clair : l'OM était la seule option disponible pour l'entraîneur italien puisque les gros clubs européens n'ont jamais pensé à lui au mercato estival. Néanmoins, Riolo se réjouit de voir De Zerbi en Ligue 1.

« Je suis absolument ravi que De Zerbi soit à l’OM, je trouve ça formidable qu’on ait un mec comme ça dans notre championnat. je l’ai dit dès la première minute. Mais, j’ai juste dit qu’il n’avait pas d’autre choix, il n’avait aucune autre proposition. C’est la vérité et c’est une information que j’assume à 100%. Les supporters marseillais prennent ça comme une insulte, j’ai l’impression que ça fouette leur orgueil. C’est juste une vérité et ça ne m’empêche pas d’être hyper emballé. De Zerbi ne vient pas à reculons, il est hyper motivé. On a vraiment très envie de voir ça », a t-il lâché dans l'After Foot. Reste que si la saison se passe bien, tous les supporters marseillais oublieront vite les conditions de la signature de Roberto de Zerbi à l'OM.