OM : Salaire et mercato, Strootman persécuté à Marseille ?

Dans : OM.

Après la victoire contre le Stade Brestois (2-1) vendredi en Ligue 1, Kevin Strootman est passé en zone mixte. L’occasion pour lui de dénoncer l’acharnement dont il est victime.

A en croire les rumeurs de ces dernières semaines, le mercato de l’Olympique de Marseille dépendra de sa capacité à vendre certains éléments. A commencer par Kevin Strootman dont le gros salaire n’est pas compatible avec ses prestations mitigées. Du coup, à chaque contre-performance ou passage sur le banc, le milieu entend le même refrain. « Parfois, c'est difficile ici, a confié le Néerlandais. Parce qu'après huit ou neuf matchs disputés, si je ne joue pas un match, tout le monde dans les médias dit que je dois partir. »

Des commentaires forcément pénibles pour celui que l’OM a tenté de pousser vers la sortie cet été. « Parfois les critiques me touchent et je préférerais ne pas les lire mais c’est comme ça dans le monde du foot. Ici c’est la même chose, a regretté l’ancien joueur de la Roma. Je donne tout pour l’équipe. Je suis content et heureux à Marseille. Le coach prend ses décisions et cela se passe très bien avec lui. Il me donne de la confiance et parle avec moi. Je donne tout pour lui, pour l’équipe et pour le club. »

Le coup de gueule de Strootman

Si Strootman est affecté, ce n’est pas lié aux analyses sur ses performances. En revanche, le Marseillais a du mal à accepter l’acharnement sur son salaire. « Les critiques sur mon jeu, c’est normal, mais quand on parle d’argent ou de contrat, c’est autre chose, a-t-il réagi. Quand tu joues bien personne ne vient parler d’argent et si tu restes sur le banc, tout le monde en parle. C’est bizarre mais c’est comme ça dans le football et ici aussi. » Difficile d’échapper aux critiques sachant que ses revenus mettent l’OM en difficulté avec le fair-play financier.