L'OM boucle son roi du mercato jusqu'en 2027

Par Claude Dautel

Le contrat de prestataire de Mehdi Benatia avec l'OM s'achève le 5 décembre prochain. Mais l'avenir de l'ancien joueur sera toujours à Marseille.

Arrivé au pied levé après la démission de plusieurs proches de Pablo Longoria, Mehdi Benatia va rapidement voir son statut évoluer dans le bon sens. Car pour l'instant, Benatia devait se tenir à l'écart des négociations financières et de plusieurs agents, puisque l'ancien international marocain était lui-même impliqué dans un cabinet d'agents. À partir du 5 décembre, le bras droit du président de l'Olympique de Marseille va signer un contrat à durée déterminée et devenir salarié du club phocéen jusqu'en juin 2027.

Selon RMC, Mehdi Benatia va devenir officiellement directeur sportif de l'OM et sera donc totalement en charge de gérer le mercato sans aucune restriction. Histoire de confirmer que Benatia sera pleinement impliqué dans la gestion sportive du club avec Roberto De Zerbi, son CDD sera similaire à celui de l'entraîneur italien. De Zerbi a signé jusqu'en 2027 avec le club de Frank McCourt, et ce sera donc pareil pour le directeur sportif. Le président de l'Olympique de Marseille a obtenu l'accord du propriétaire américain pour boucler ce dossier rapidement, Pablo Longoria ayant une relation idéale avec Mehdi Benatia depuis que ce dernier a rejoint l'OM. De plus, l'ancien joueur a le soutien du Vélodrome, le mercato estival 2024 ayant enflammé le peuple marseillais.