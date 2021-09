L'OM rend Sampaoli heureux

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C’est l’enflammade à Marseille après la nouvelle victoire des Olympiens sur Rennes, ce dimanche (2-0). Et pour le coup, c’est plutôt justifié.

L’OM joue bien, développe un jeu tourné vers l’avant, et se montre à la fois efficace devant et solide derrière. Résultat, Marseille est pas loin de mettre une petite pression au PSG avant son match face à l’OL. En tout cas, à l’image des supporters, Jorge Sampaoli prend du plaisir et ne s’en cache pas. Ce fut le cas ce dimanche soir en conférence de presse, après la belle démonstration des Provençaux, avec un discours basé sur le jeu que l'OM essaye de produire à chaque instant.

« Ce qui me plaît le plus dans cette jeune équipe c'est qu'elle assimile le fait que ce jeu est encore plus beau quand on attaque que quand on défend, et on joue ainsi peu importe l’endroit où on évolue. C’est un comportement des joueurs qui me rend heureux. On aurait mérité de marquer plus tôt, comme ce fut le cas à Moscou, mais on a le ballon, les occasions, et il reste encore de beaucoup de choses à améliorer. Mais même en changeant quelques joueurs, on a su garder le même niveau », a souligné Jorge Sampaoli, toujours aussi sanguin sur le bord du terrain, puisqu’il a pris un nouveau carton contre Rennes, et atteint donc le total de 4 jaunes et 1 rouge depuis son arrivée à l’OM en mars dernier. En attendant, avec sa fougue, l’entraineur argentin parvient à mobiliser un effectif qui est à 100 % derrière son entraineur, et l’enchainement des matchs à venir va certainement être aussi un cap que l’OM doit franchir. Angers, Lens puis Galatasaray représenteront donc un enchainement qui peut clairement faire basculer la saison marseillaise dans du très bon.