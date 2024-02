L'OM relégable en puissance, Kévin Diaz est inquiet

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM est en panne de victoires en Ligue 1. Les Phocéens ont été accrochés par Metz 1-1 vendredi soir pour leur 5e match sans succès de rang en Ligue 1. Des résultats et un fond de jeu très inquiétants pour Kévin Diaz.

En 2024, l'OM ne sait plus gagner un match de Ligue 1. Les Phocéens ont enchaîné un cinquième match sans succès en championnat vendredi soir, étant accroché 1-1 par le 16e Metz. Leur bilan sur ce début d'année civile est de 3 matchs nuls et une défaite en 4 matchs. Il fallait remonter à 2001 pour connaître des statistiques aussi mauvaises pour débuter la nouvelle année. Les supporters marseillais sont partagés entre colère et inquiétude. En effet, l'OM s'éloigne sensiblement du podium et glisse progressivement vers le ventre mou de la Ligue 1. En attendant pire peut-être prochainement.

L'OM a des résultats de relégable

Kévin Diaz est formel : cet OM ressemble à une équipe relégable, sur le terrain comme sur le plan comptable. « A un moment, l’OM prend trop de buts. Ce but-là, tu ne peux pas le prendre. Tu mènes 1-0, t’es bien en place, le mec il est tout seul au premier poteau. Défensivement, quand tu es dans le trou, il faut savoir aussi fermer. Là, je vais pas exagérer en disant que l’OM a un rythme de relégable ou presque », a t-il lâché dans l'After Foot sur RMC.

L'@OM_Officiel (3 nuls, 1 défaite) n'a remporté aucun de ses 4 premiers matchs en @Ligue1UberEats lors d'une année civile pour la 1ère fois depuis 2001. #OMFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 9, 2024

Lionel Charbonnier rejoint son analyse, constatant le néant marseillais dans le jeu. Kévin Diaz pointe les responsables de cette situation : les joueurs marseillais, trop faibles, mais aussi Gennaro Gattuso qui ne sait pas faire jouer correctement l'OM. « De toute façon, il y a deux façons d’avoir des résultats dans les grands championnats : soit tu as un collectif ultra huilé avec un don de soi extraordinaire, je viens de vous décrire l’OM de Tudor. Ou tu as des gros moyens avec des individualités qui te tuent les matchs dans les 2 surfaces », a t-il analysé. Autant le dire, Gennaro Gattuso peut préparer ses valises si les succès ne reviennent pas rapidement à l'OM.