L'OM refuse cet ailier à 30 millions, c'est le bon choix

Par Guillaume Conte

L'OM comptera sur Mason Greenwood pour prendre sa revanche sur Strasbourg ce dimanche soir. Mais l'ailier anglais aurait pu passer à la trappe au profit d'un autre joueur cet été.

Le premier nom que Roberto De Zerbi pose sur la feuille de match à chaque match de l’Olympique de Marseille, est celui de Mason Greenwood. L’ailier anglais a toujours donné satisfaction sur le terrain depuis sa signature, au point d’être cité parmi les prétendants au titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 au mois de mai s’il continue sur sa lancée. Un pari payant donc pour l’OM, qui a déboursé 30 millions d’euros pour le faire venir, et ne touchera que la moitié du montant sur une éventuelle revente, en vertu d’un accord passé par Manchester United. Mais pour le moment, tout Marseille profite de la patte gauche de l’Anglais, qui n’était pourtant pas forcément le plan A l’été dernier.

Greenwood partageait en effet ce premier choix avec un certain Francisco Conceição. Aperçu très en jambes lors de l’Euro 2024, l’international portugais a quitté le FC Porto cet été. L’OM le suivait de très près et a hésité jusqu’au bout. Finalement, le fils de Sergio Conceição a rejoint la Juventus dans un prêt payant entre 7 et 10 millions d’euros, et avec un accord de principe pour son transfert définitif pour un montant total de 30 ME si cette saison se déroule bien. Avec 19 matchs disputés, et une implication dans 8 buts marqués, le Portugais donne plutôt satisfaction, mais il n’y a pas moyen que l’OM regrette son choix fait l’été dernier.

L'OM se félicite de ce choix fort

« Il n’y a pas photo entre les deux joueurs », glisse-t-on ainsi à la Commanderie selon les indiscrétions de La Provence, et pour qui l’OM a réussi à s’offrir, pour un montant copieux, un joueur capable de faire des différences à chaque match, et de concurrencer les stars du PSG pour le titre de meilleur buteur de la Ligue 1. En plus de cela, l’Anglais est totalement adopté dans le vestiaire et ne fait pas de vague en dehors, accompagné souvent de son père pour toutes les sorties de son domicile ou pour le club. Autant dire que, malgré son énorme potentiel, Francisco Conceição ne donne aucun regret à l’OM.