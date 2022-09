L'OM récupère 10 ME avec Milik, la Juventus n'en revient pas

Dans : OM.

Par Marc Verti

Arrivé cet été à la Juventus en provenance de l'OM, Arkadiusz Milik s'est déjà imposé comme un incontournable de l'effectif italien. Son transfert est déjà présenté comme l'affaire de l'année.

Prêté par l'OM à la Juventus cette saison, Milik fait déjà le bonheur des Bianconeri. Auteur de 3 buts en 6 matchs disputés dont 1 en Ligue des Champions, l'attaquant polonais a parfaitement réussi son adaptation au sein de la Vieille Dame. Son apport est déjà tellement conséquent qu'il est vu comme l'une des meilleures recrues du championnat par les médias italiens. Dans une équipe de la Juventus en grande difficulté cette saison, Milik sort du lot et permet de garder espoir pour les Turinois. Celui qui a inscrit 30 buts en 55 matchs disputés avec Marseille a laissé un goût d'inachevé aux supporters phocéens et ne devrait probablement pas revenir en France à la fin de son prêt. La Juventus a inclus une clause qui permet de recruter définitivement l'ancien buteur de Naples, et en plus pour un maigre coût.

Milik, la bonne affaire de la Juventus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Recruté pour un prêt d'une année payante à 800 000 euros, Milik satisfait les exigences des dirigeants italiens. S'il continue d'empiler les buts, il ne fait aucun doute que la direction turinoise va activer la clause de son contrat. Ainsi, la Juventus payera 7 millions d'euros à l'OM plus 2 millions bonus et 900 000 euros de commission pour s'offrir les services du natif de Tychy. Au total, la Juve pourrait recruter Arkadiusz Milik pour seulement 10,7 millions d'euros. Le joueur de 28 ans avait été recruté pour 32 millions d'euros par Naples en 2016 et 12 millions par l'OM le 1er juillet 2022. L'international Polonais (62 sélections) est déjà vu comme le sauveur de la Juventus de Turin ainsi que de Massiliano Allegri. Pour le moment, la formation italienne est dernière de son groupe de Ligue des Champions avec 0 point et seulement huitième de la Serie A avec 2 petites victoires en 7 matchs disputés.