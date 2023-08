L'OM reçoit trois offres pour ce chouchou de Ligue 1

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Dans le sens des départs, Isaak Touré a quelques touches intéressantes en Ligue 1.

Il n'est jamais évident d'assumer un transfert à l'OM ou de s'y imposer dans la durée. Pas mal de joueurs ont besoin de temps ou alors de prêts afin de revenir meilleurs et avec plus de certitudes face à la pression. La saison passée, Isaak Touré avait accepté de filer à Auxerre pour s'aguerrir. Et il s'avère que le joueur de 2,06m a impressionné. S'il n'a pu éviter la descente des Bourguignons en Ligue 2, Touré aura montré de belles choses pendant ses 19 matches de Ligue 1 disputés. S'il est revenu plus fort à l'OM, Marcelino le considère cependant comme le quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, derrière Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. Afin de continuer sa progression, l'ancien du Havre veut jouer et n'exclut donc pas un nouveau prêt, lui qui est encore sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2027.

Touré, l'OM a quelques pistes

Selon les informations de L'Equipe, quelques écuries de Ligue 1 sont intéressées par son profil athlétique. Le FC Metz le veut en prêt sec mais les Lorrains n'ont pas les faveurs du joueur. Autre équipe à être chaude sur Isaak Touré : le FC Lorient. Une équipe qui plait cette fois-ci au joueur de l'Olympique de Marseille, qui serait ravit d'intégrer la rotation des Merlus. Dernier club à avoir montré un intérêt pour Touré, le FC Nantes. Toutes ces équipes sont enclin à proposer des prêts aux Phocéens, ce qui n'est pas l'option privilégiée. Consciente de la valeur marchande de Touré, la direction de l'OM aimerait bien un transfert sec. Mais pas sûr qu'elle arrive à trouver son bonheur d'ici à la fin du marché des transferts.