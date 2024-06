L'OM reçoit des offres étonnantes pour ce flop

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OM l’été dernier, Iliman Ndiaye n’a pas réussi à répondre aux attentes. Malgré une saison décevante, l’international sénégalais de 24 ans suscite de nombreuses convoitises sur le marché des transferts.

Convaincu par le potentiel d’un joueur qui venait de finir meilleur joueur de Championship, l’Olympique de Marseille a lâché 17 millions d’euros pour recruter Iliman Ndiaye à Sheffield United l’été dernier. Sur le papier, le transfert avait tout de la belle histoire, d’un point de vue émotionnel mais également sportif. Dans une saison difficile sur un plan collectif, Iliman Ndiaye n’a cependant pas réussi à tirer son épingle du jeu, au contraire de joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Jordan Veretout ou Leonardo Balerdi. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, le buteur de 24 ans doit faire beaucoup plus et il le sait.

L’OM n’a pas prévu de le vendre cet été car Pablo Longoria et Mehdi Benatia restent convaincus par son potentiel. En revanche, d’éventuelles offres pourraient tout faire basculer. D’autant que selon les informations du compte insider La Tribune OM, les courtisans sont de plus en plus nombreux pour le natif de Rouen. « L'OM a reçu des offres intéressantes financièrement pour Iliman Ndiaye ces derniers jours. Que ce soit du côté du joueur ou du club, aucune décision ne sera prise tant que le coach ne sera pas nommé. L'OM continue de croire au potentiel du Sénégalais » a publié le compte insider, pour qui l’Olympique de Marseille compte toujours pour Iliman Ndiaye, mais accueille tout de même comme une très bonne nouvelle de voir que des clubs s’intéressent au Lion de la Teranga et sont prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table pour le recruter.

Il faut dire que malgré sa saison en dents de scie sur la Canebière, Iliman Ndiaye reste un titulaire de la sélection sénégalaise et un joueur qui a crevé l’écran il y a simplement douze mois en D2 anglaise. A seulement 24 ans, il n’est donc pas si surprenant de voir des clubs s’intéresser à lui. Ce qui est une excellente nouvelle pour l’OM, dans le cas où Sergio Conceiçao (ou le prochain entraîneur) ne compterait pas sur Iliman Ndiaye pour la saison à venir.