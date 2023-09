L'OM prévient le PSG, ça va chauffer au Vélodrome

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Samuel Gigot, défenseur de l’OM, après la défaite de Marseille dans le Classique de la Ligue 1 contre le PSG (4-0) : « C'était un match très compliqué, on prend le but très tôt, notre plan est vite tombé à l'eau… On voulait fermer les espaces car on sait qu'ils ont de la vitesse. Mais on prend ce but sur coup-franc en pleine lucarne, puis le deuxième but est un peu chanceux. On a eu une ou deux situations où le match aurait pu tourner. Mais globalement, ce n'est pas possible d'avoir aussi peu d'envie dans un Classique ! On a un peu trop respecté le PSG. Ce sont de bons joueurs en face oui, mais on a regardé. On a manqué de couilles… Quand on joue ce genre de match, il n’y a pas d’excuse, la vérité est sur le terrain, on a été surclassé. On connaît l'importance de ce match, on va vite se remettre au boulot. Il y aura un match retour à la maison, et on les attendra comme il faut aussi. C'est une période un peu difficile, mais on va se relever », a-t-il lancé au micro d’Amazon Prime Vidéo.