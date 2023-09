L1 ‍: Le PSG donne une bonne leçon à l'OM ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

6e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille : 4-0.

Buts : Hakimi (8e), Kolo Muani (37e) et Ramos (47e, 89e) pour le PSG.

Dans un Classique à sens unique, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Olympique de Marseille (4-0).

Après une entrée en lice réussie en Coupes d’Europe cette semaine, le PSG et l’OM se retrouvaient avec l’ambition de laver les derniers affronts en L1, Paris sortant d’une défaite face à Nice et Marseille étant dans le dur depuis quelques semaines. Mais très vite, seul le PSG allait trouver son compte dans cette rencontre. Hakimi ouvrait effectivement le score rapidement d’un coup-franc surpuissant déposé dans la lucarne (1-0 à la 8e). La suite était un peu moins glorieuse pour Paris, vu que Vitinha trouvait la barre (22e) et que Mbappé sortait pour une blessure à la cheville gauche (32e). Mais juste avant la pause, Kolo Muani doublait la mise en marquant son premier but sous le maillot du PSG tel un renard des surfaces après un tir sur le poteau d’Hakimi (2-0 à la 37e).

Cet avantage de deux buts, Paris allait vite l'amplifier en deuxième période, sachant que Ramos, entré à la place de Mbappé, marquait son premier but en L1 d’une tête piquée au premier poteau sur un beau centre de Dembélé (3-0 à la 47e). Marseille tentait bien ensuite de sauver l’honneur, mais Donnarumma restait serein. En fin de match, sur un contre éclair, Kolo Muani offrait un caviar à Ramos qui inscrivait un doublé pour alourdir encore un peu plus l'écart entre le PSG et l'OM (4-0 à la 89e).



Grâce à ce succès dans ce prestigieux Classique, l’équipe de Luis Enrique monte sur le podium du championnat, à deux points du leader brestois. De son côté, Marseille subit sa première défaite de la saison en L1 et tombe au septième rang, deux unités derrière son ennemi parisien. Dans les jours à venir, Pablo Longoria va donc devoir trouver des solutions, en choisissant un nouveau coach, pour relancer un club en crise.