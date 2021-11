L’OM prêt à lâcher Luis Henrique cet hiver

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Luis Henrique n’entre pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. À l’OM, le Brésilien a du mal à confirmer les attentes placées en lui. Pour l’aider à progresser, un prêt est clairement envisagé cet hiver.

Arrivé sur la Canebière à l’été 2020 avec le statut de pépite brésilienne, Luis Henrique n’a pas encore convaincu de son potentiel. Le jeune ailier de 19 ans a le temps de s’affirmer comme un joueur majeur et l’OM l’a bien compris. Déjà la saison dernière, pour sa première année sous le maillot olympien, Luis Henrique avait d’abord inquiété en début de saison avant de finir sur une note positive avec cinq passes décisives notamment. Les belles promesses aperçues à la fin du dernier exercice ont rapidement laissé la place à un début de saison poussif du Brésilien. En onze matches, il n’a pas eu l’occasion de se montrer décisif que ce soit en buts ou en passes décisives. Son temps de jeu ne l’aide pas avec seulement 304 minutes jouées en tout alors que, pour sa progression, jouer est indispensable.

Un prêt en Ligue 1 ou en Ligue 2

C’est pourquoi l’OM a l’intention de voir son joueur partir en prêt pendant le mercato hivernal, et ainsi lui permettre de prendre du temps de jeu. La future destination de Luis Henrique ne devrait pas être lointaine. En effet, les dirigeants marseillais préfère clairement voir le Brésilien s’épanouir en France, un championnat qu’il connaît et qu’il doit encore mieux appréhender pour s’affirmer à l’OM. Parmi les possibles points de chute, des clubs de la deuxième partie de tableau de Ligue 1 comme Metz ou Brest mais aussi des clubs de Ligue 2. L’OM aimerait bien éviter de croiser la route de son joueur dans le sprint final et envisage aussi de l’envoyer dans un club du haut de tableau du deuxième échelon du football français. Toulouse, Sochaux, Le Havre ou Auxerre feraient de bons candidats pour l’ancien de Botafogo.