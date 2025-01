L'OM prépare déjà un mercato fou pour cet été

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal devrait être assez calme à l’OM. En revanche, l’été prochain sera plus animé en cas de qualification pour la Ligue des Champions et le club phocéen s’y prépare déjà selon Daniel Riolo.

Vainqueur du Havre dimanche soir au Vélodrome (5-1), l’Olympique de Marseille a accentué son avance sur l’AS Monaco et Lille après cette 16e journée. Une excellente opération de la part des hommes de Roberto De Zerbi, qui s’imposent comme un dauphin de plus en plus solide au PSG. Cette avance doit permettre à Marseille d’envisager la suite des évènements avec beaucoup de sérénité selon Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le chroniqueur de l’After Foot est allé encore plus loin. Selon lui, les dirigeants marseillais peuvent déjà se permettre de préparer la saison prochaine en tenant compte de la qualification plus que probable en Ligue des Champions. Un travail d’anticipation de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia qui pourrait bien permettre aux Olympiens de réaliser un mercato plus ambitieux que jamais.

« Ce qu’on note, c’est que cela fait plusieurs semaines que De Zerbi a trouvé la façon dont il va aligner son équipe. Les joueurs, on va souvent retrouver les mêmes car il ne va pas faire beaucoup tourner avec un seul match par semaine. Et même quand il lui manque un joueur important comme Hojbjerg, il ne modifie pas son système et il laisse Rabiot plus haut. Et après tout, depuis qu’il est installé là, il aligne les bonnes performances. L’OM se balade contre Le Havre, je ne doute pas une seconde que le club phocéen va terminer dans la zone Ligue des Champions. Cela va permettre aux dirigeants de déjà envisager la suite » estime le journaliste de l’After Foot avant de poursuivre et de conclure sur ce thème.

Daniel Riolo est impatient de suivre le mercato de l'OM

« Le fait d’être la seule équipe à ne jouer qu’un seul match doit permettre de solidifier cette position au classement et d’aligner les bons résultats. Et pendant que ça avance sur le terrain, en coulisses, les dirigeants peuvent réfléchir à comment renforcer cette équipe, comment jouer quand il y aura deux matchs par semaine, comment on sera quand on aura à affronter la Ligue des Champions. C’est un avantage que l’OM est en train de faire fructifier. Il faut mettre tout ça à profit. Les dirigeants vont devoir le faire en coulisses, tous les voyants sont au vert pour l’OM » a analysé Daniel Riolo, très enthousiaste devant la progression de l’Olympique de Marseille et qui attend avec la plus grande impatience l’été prochain pour voir quels renforts viendront garnir l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi.